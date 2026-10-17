ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కళానిధి మారన్ కుమార్తె, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ సీఈవో కావ్య మారన్ వివాహ బంధంతో ఒకటి కాబోతున్నారు. నవంబరు 21న చెన్నైలో జరగనున్న తమ కుమార్తె కావ్యా మారన్ - అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహ రిసెప్షన్కు హాజరుకావాల్సిందిగా కోరుతూ కళానిధి మారన్ దంపతులు ప్రముఖులను ఆహ్వానిస్తున్నారు.
ఇందులో భాగంగానే శుక్రవారం హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని సీఎం నివాసంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి దంపతులను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి ఆహ్వాన పత్రికను అందజేశారు. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ సీఎంఓ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది. అలాగే బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ను కూడా కళానిధి మారన్, ఆయన సతీమణి దంపతులు కలిశారు.
ఈ సందర్భంగా రిసెప్షన్కు హాజరుకావాల్సిందిగా కోరారు. అనిరుధ్, కావ్య మారన్ల వివాహం నవంబర్ 11న గ్రీస్లో జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం నవంబరు 21న చెన్నైలో రిసెప్షన్ను గ్రాండ్గా నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేడుకకు తమిళనాడు సీఎం జోసెఫ్ విజయ్, మాజీ సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ సహా పలువురు సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార దిగ్గజాలు హాజరుకానున్నారని సమాచారం.