వ్యూహకర్తగా తప్పుకుంటున్నా, విశ్రాంతి కావాలి: ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌

కోల్‌కత: ప్రముఖ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పశ్చిమబెంగాల్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ డబుల్‌ డిజిట్‌ కూడా సాధించదని పలుమార్లు సవాల్‌ చేసిన పీకే తాజా ఎన్నికల ఫలితాల సరళి నేథ్యంలో వ్యూహకర్త పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇక తాను చేస్తున్న దాన్ని కొనసాగించలేనని స్పష్టం చేశారు. జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. చేయగిలినంత చేశాను. బెంగాల్‌ గెలిచింది. ప్రస్తుతం కొంతకాలం బ్రేక్‌ తీసుకొని జీవితంలో ఇంకేమైనా చేయాలని భావిస్తున్నా అన్నారు. అయితే మళ్లీ రాజకీయాల్లో ఎంట్రీ ఇస్తారా అని ప్రశ్నించినపుడు.. రాజకీయాల్లో తాను విఫలమయ్యానని పేర్కొన్నారు. (మోదీకి షాకిచ్చిన దీదీ: వైరలవుతున్న మీమ్స్‌)

294 మంది సభ్యుల అసెంబ్లీలో బీజేపీ డబుల్‌ డిజిట్‌ దాటడం కూడా కష్టమే అంటూ ప్రశాంత్ కిషోర్ డిసెంబర్ 21 ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో బీజేపీ నాయకులు పీకేనపై మండిపడుతున్నారు. బెంగాల్‌లో టీఎంసీ ప్రభుత్వం ఏర్పడినా, బీజేపీ సునామీతో దేశం ఒక ఎన్నికల వ్యూహకర్తను కోల్పోనుందని బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి సీనియర్ నాయకుడు కైలాష్ విజయ్‌ వర్గియా ట్వీట్‌ చేశారు.

Trends show BJP crossed double digits now waiting for @PrashantKishor to quit Twitter pic.twitter.com/KeqxsxWpJv

— Exsecular (@ExSecular) May 2, 2021