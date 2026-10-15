 మాజీ మంత్రి అంబటిపై మరో అక్రమ కేసు | Another Illegal Case Against Former Minister Ambati Rambabu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాజీ మంత్రి అంబటిపై మరో అక్రమ కేసు

Oct 15 2026 4:58 PM | Updated on Oct 15 2026 4:58 PM

Another Illegal Case Against Former Minister Ambati Rambabu

సాక్షి, గుంటూరు: స్థానిక ఎన్నికల వేళ కూటమి కక్ష సాధింపులకు దిగింది. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై మరో అక్రమ కేసు నమోదైంది. తన ఇంటిపై దాడి చేసిన టీడీపీ గూండాల అరెస్ట్‌ కోరుతూ ఏప్రిల్‌లో కలెక్టరేట్‌ ఎదుట అంబటి దీక్ష చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీక్ష చేసిన అంబటికి పట్టాభిపురం పోలీసుల నోటీసులు జారీ చేశారు.

తనను కస్టడీలో హింసించిన పోలీసులు సస్పెండ్‌ చేయాలని.. తన ఇల్లు, ఆఫీస్‌పై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే అరెస్ట్‌ చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ ఏప్రిల్‌ 18 తెల్లవారుజామునుంచే జిల్లా కలెక్టరేట్‌ వద్ద 12 గంటల పాటు నిరాహార దీక్షకు దిగారు. కాగా, గతంలో చంద్రబాబు సర్కార్‌.. అంబటి రాంబాబును తప్పుడు కేసుల్లో ఇరికించి అన్యాయంగా ఆయన్ని రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో నిర్భంధించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఇదీ చదవండి: 14నే ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఎందుకు ప్రకటించారు?
 

 

 

 


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వియ‌త్నంలో ఎంజాయ్‌ చేస్తున్న మీనాక్షి (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి కటాక్షం (ఫొటోలు)
photo 3

సందీప్ కిషన్ కొత్త సినిమా 'కరికాల' సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

ఇటలీ ట్రిప్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం సతీమణి రహస్య గోరఖ్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Kethireddy Pedda Reddy Mass Warning To JC Prabhakar Reddy 1
Video_icon

నాతో కాలు దువ్వితే... JC బెదిరింపులకు కేతిరెడ్డి వార్నింగ్
TDP, Janasena Leaders Fight For Vizianagaram Mayor Seat 2
Video_icon

మేయర్ మేమే.. కూటమిలో కుర్చీలాట
Janasena Leader Guduru Venkateswarlu SENSATIONAL Comments On Pawan Kalyan And Nagababu 3
Video_icon

నాగబాబు వల్ల జనసేన నాశనం... రాజీనామా తరువాత గూడూరు వెంకటేశ్వర రావు సంచలన కామెంట్స్
Jailer 2 Movie Public Talk 4
Video_icon

హృతిక్ రోషన్ ఎంట్రీ... పేపర్లు లేక... డబ్బులు చించి విసిరేశా...
Banking & IT Stocks Rally 5
Video_icon

భారీ లాభాల్లో బ్యాంకింగ్, ఐటీ షేర్లు
Advertisement
 