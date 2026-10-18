 మాజీ సీఎం విజయన్‌కు సమన్లు  | ED summons former Kerala chief minister Pinarayi Vijayan in CMRL bribery case | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాజీ సీఎం విజయన్‌కు సమన్లు 

Oct 18 2026 5:42 AM | Updated on Oct 18 2026 5:42 AM

ED summons former Kerala chief minister Pinarayi Vijayan in CMRL bribery case

23వ తేదీన ఆఫీస్‌ రావాలని కోరిన ఈడీ 

తిరువనంతపురం: కొచ్చి మినరల్, రుటైల్‌ లిమిటెడ్‌ కంపెనీ(సీఎంఆర్‌ఎల్‌)కి సంబంధించిన ముడుపుల కేసులో కేరళం మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రస్తుత విపక్ష నేత పినరయి విజయన్‌కు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ శనివారం సమన్లు జారీచేసింది. రాష్ట్ర పోలీసులు నమోదుచేసిన ఒక ఎఫ్‌ఐఆర్‌ ఆధారంగా మనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం ప్రకారం శుక్రవారం విజయన్‌కు ఈడీ సమన్లు జారీచేసింది. సంబంధిత సమన్ల కాపీని తిరువనంతపురంలోని బేకరీ జంక్షన్‌లోని విజయన్‌ ఇంటి గోడకు శనివారం అధికారులు అతికించారు. 23వ తేదీన తమ ముందు హాజరుకావాలని అందులో సూచించారు. 

విషయం తెల్సి సీనియర్‌ సీపీఎం నేత వి.శివన్‌కుట్టి వెంటనే ఆ ఇంటికికొచ్చి ఈడీ అధికారుల తీరును తప్పుబట్టారు. ‘‘పారిపోయిన వ్యక్తుల విషయంలోనే ఇలా సమన్ల కాపీని గోడకు అంటిస్తారు. విజయన్‌ ఏమీ కన్పించకుండాపోయిన వ్యక్తి కాదు. కానూర్‌లో పార్టీ సమావేశంలో ఉన్నారు. ఆయన లేని సమయంలో ఇంటికొచ్చి సమన్లు అతికించడంలో ఉద్దేశమేంటి? సీఎంగా సేవలందించిన నేత విషయంలో ఇలాంటి వైఖరి మంచిది కాదు’’ అని ఆయన అసహనం వ్యక్తంచేశారు. సీఎంఆర్‌ఎల్‌ ఉదంతంలో విజయన్, కుమార్తె టి.వీణ, అల్లుడు, మాజీ మంత్రి పీఏ మొహమ్మద్‌ రియాస్‌లపై అక్టోబర్‌ 12న కేరళం విజిలెన్స్, ఏసీబీ రెండు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదుచేయడం తెల్సిందే.  
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 2

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : హనుమంత వాహనంపై కోదండ రామునిగా శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Attack On YSRCP Candidate Family 1
Video_icon

నామినేషన్ వేయనియ్యకుండా.. టీడీపీ నేతల అరాచకం.. చోద్యం చూస్తున్న పోలీసులు..
MP YS Avinash Reddy Strong Warning To Police Over Firing On YSRCP Leaders 2
Video_icon

AK-47తో YSRCP నేతలపై కాల్పులు... YS అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..!
USA Hit By 3 Massive Storms At Once 3
Video_icon

అమెరికాలో మహా ప్రళయం.. ఒకేసారి 3 రాకాసి తుఫానులు!
Director Nelson Dilipkumar Plans A Multistarrer With Allu Arjun And Jr NTR 4
Video_icon

బన్నీ - జూ ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్.. నెల్సన్ మాస్టర్ ప్లాన్...
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders House 5
Video_icon

కడపలో ఉద్రిక్తత.. కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులపై కత్తి పోట్లు.. బండి దీప్తి ఇంటిపై దాడి!
Advertisement
 