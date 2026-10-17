ప్రముఖ తమిళ సంగీత దర్శకుడు దేవా(75) అనారోగ్య సమస్యలతో కన్నుమూశారు. శనివారం ఉదయం తన ఇంట్లో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోవడంతో చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ఈ క్రమంలోనే చిత్రసీమ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తోంది.
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ముఖ్యమంత్రి విజయ్.. దేవా ఇంటికి వచ్చి నివాళులు అర్పించారు. సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ తొలుత ఓ వీడియో రిలీజ్ చేసి సంతాపం తెలియజేశారు. అనంతరం ఇంటికొచ్చి దేవా కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. కమల్ హాసన్ తదితరులు కూడా భౌతిక కాయాన్ని సందర్శించుకుని నివాళులర్పించారు.
తమిళనాడుకు చెందిన దేవా పూర్తి పేరు దేవనేశన్ చొక్కలింగం. 1950 నవంబర్ 20న పుట్టిన ఈయన.. సంగీత దర్శకుడిగా, గాయకుడిగా దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమల్లో సేవలందించారు. ప్రధానంగా తమిళ సినిమాలకు సంగీతం అందించిన ఆయన.. తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాలకు కూడా పనిచేశారు.
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முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவாவுக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்தினார் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள், சமீபத்தில் மறைந்த பிரபல இசையமைப்பாளர் தேவா அவர்களுக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்தினார்கள். #JosephVijay #Deva #LastRespect #FrontmediaTV https://t.co/uUSjH071Kh
— FRONTMEDIA-தமிழ் (@frontmediatv) October 17, 2026
மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவா உடலுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் #Rajinikanth | #RIPDeva | #Deva | #MusicDirector https://t.co/t7ffL0Sibz
— PttvOnlinenews (@PttvNewsX) October 17, 2026