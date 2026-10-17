 దేవాకి నివాళులర్పించిన ముఖ్యమంత్రి, సూపర్‌స్టార్ | Tamil Nadu Cm Vijay And Rajinikanth Condolences Music Director Deva | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Cm Vijay-Deva: సంగీత దర్శకుడి కుటుంబానికి సీఎం పరామర్శ

Oct 17 2026 4:46 PM | Updated on Oct 17 2026 4:50 PM

Tamil Nadu Cm Vijay And Rajinikanth Condolences Music Director Deva

ప్రముఖ తమిళ సంగీత దర్శకుడు దేవా(75) అనారోగ్య సమస్యలతో కన్నుమూశారు. శనివారం ఉదయం తన ఇంట్లో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోవడంతో చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ఈ క్రమంలోనే చిత్రసీమ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తోంది.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీకి 'అక్క'.. లేడీ గ్యాంగ్‌స్టర్‌లా కీర్తి.. టీజర్ రిలీజ్)

ముఖ్యమంత్రి విజయ్.. దేవా ఇంటికి వచ్చి నివాళులు అర్పించారు. సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ తొలుత ఓ వీడియో రిలీజ్ చేసి సంతాపం తెలియజేశారు. అనంతరం ఇంటికొచ్చి దేవా కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. కమల్ హాసన్ తదితరులు కూడా భౌతిక కాయాన్ని సందర్శించుకుని నివాళులర్పించారు.

తమిళనాడుకు చెందిన దేవా పూర్తి పేరు దేవనేశన్ చొక్కలింగం. 1950 నవంబర్ 20న పుట్టిన ఈయన.. సంగీత దర్శకుడిగా, గాయకుడిగా దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమల్లో సేవలందించారు. ప్రధానంగా తమిళ సినిమాలకు సంగీతం అందించిన ఆయన.. తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాలకు కూడా పనిచేశారు. 

(ఇదీ చదవండి: ‘రణబాలి’ తొలి రోజు కలెక్షన్స్‌ ఎంతంటే..?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 2

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : హనుమంత వాహనంపై కోదండ రామునిగా శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Attack On YSRCP Candidate Family 1
Video_icon

నామినేషన్ వేయనియ్యకుండా.. టీడీపీ నేతల అరాచకం.. చోద్యం చూస్తున్న పోలీసులు..
MP YS Avinash Reddy Strong Warning To Police Over Firing On YSRCP Leaders 2
Video_icon

AK-47తో YSRCP నేతలపై కాల్పులు... YS అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..!
USA Hit By 3 Massive Storms At Once 3
Video_icon

అమెరికాలో మహా ప్రళయం.. ఒకేసారి 3 రాకాసి తుఫానులు!
Director Nelson Dilipkumar Plans A Multistarrer With Allu Arjun And Jr NTR 4
Video_icon

బన్నీ - జూ ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్.. నెల్సన్ మాస్టర్ ప్లాన్...
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders House 5
Video_icon

కడపలో ఉద్రిక్తత.. కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులపై కత్తి పోట్లు.. బండి దీప్తి ఇంటిపై దాడి!
Advertisement
 