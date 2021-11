Siddharth Malhotra Accept Green India Challenge: తెలంగాణ రాజ్యసభ సభ్యుడు జోగినపల‍్లి సంతోష్‌ ప్రారంభించిన గ్రీన్‌ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ దిగ్విజయంగా ముందుకు సాగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సామాన్యులతో పాటు టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు ఎందరో మొక‍్కలు నాటుతున్నారు. తాజాగా బాలీవుడ్‌ హీరో సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్ర కూడా పర్యావరణాన్ని కాపాడే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు. ఎంపీ సంతోష్ విసిరిన ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించాడు సిద్ధార్థ్‌. మూడు మొక‍్కలు నాటి, తన అభిమానులందరికి 'గ్రీన్‌ ఇండియా సవాల్‌' విసిరాడు. తన అభిమానులందరూ అతడిలా మూడు మొక్కలు నాటుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలని కోరాడు. అలాగే ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన జోగినపల్లి సంతోష్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు.





ఈ విషయాన్ని ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోష్‌ కుమార్‌ తన ట్విటర్‌లో తెలిపారు. గ్రీన్‌ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించిన సిద్ధార్థ్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తన 10 మిలియన్‌ ఫాలోవర్స్‌ అందరూ ఈ ఛాలెంజ్‌ను కొనసాగించాలని కోరారు. సిద్ధార్థ్‌ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'యోధ' మంచి సక్సెస్ సాధించాలని 'ఆల్‌ ది బెస్ట్‌' చెప్పారు.

Thank you @SidMalhotra ji for accepting #GreenIndiaChallenge and planting sapling. Hoping that your 10M followers across the world on @Twitter would replicate what you have done today, in the interest of the better future. Wish you all the best for #Yodha Movie.#Appreciate🌱. pic.twitter.com/HYsKQQZXxG

— Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) November 27, 2021