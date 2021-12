యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌, మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌లు ప్రధాన పాత్రలో దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన మోస్ట్ అవెయిటింగ్ మూవీ ‘ఆర్ఆర్ఆర్‌`. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను చిత్రయూనిట్ గురువారం విడుదల చేసింది. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌లు, రోమాలు నిక్కబొడిచే సన్నివేశాలు, ప్రతి భారతీయుడిలో ప్రేరణ నింపేలా సాగిన డైలాగ్‌లతో ట్రైలర్‌ ఆద్యంతం అదరహో అనేలా సాగింది. ఈ ట్రైలర్‌పై సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రెటీల వరకు ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంటోంది. దీనిపై మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి కూడా ‘ఈ ట్రైలర్ బీభత్సాన్ని సృష్టించింది.. ఇక ప్రభంజనం కోసం జనవరి 7వ తేదీ వరకూ ఎదురుచూస్తుంటాను’ అంటూ ట్రైలర్‌పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

అలాగే స‌మంత‌, అనీల్ రావిపూడి, కోన వెంక‌ట్, అనీల్ రావిపూడి వంటి ప్ర‌ముఖులు కూడా త‌మ‌దైన శైలిలో స్పందించారు. ఈ రోజు ఉద‌యం సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేశ్‌ బాబు ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. కాస్తా ఆలస్యమైన ట్రైలర్‌పై మహేశ్‌ బాబు లెటెస్ట్‌గా స్పందించాడు. ఆయన ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘ట్రైలర్‌లో ప్రతి ఒక్క షాట్ స్టన్నింగ్‌గా ఉంది. మైండ్ బ్లోయింగ్ అండ్ స్పెక్టాక్యూలర్‌గా ఈ ట్రైలర్ ఉంది. మాస్టర్ స్టోరీ టెల్లర్ రాజమౌళి గూస్ బంప్స్ వ‌చ్చేలా ట్రైల‌ర్ మ‌న ముందుకు తెచ్చాడు’ అంటూ హీరోలకు, దర్శకుడితో పాటు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీంపై ప్రశంసలు కురిపించాడు.

Each and every shot of the trailer is stunning, spectacular and mind blowing!! The master storyteller is back and how! Goosebumps all the way!! #RRRTrailer@ssrajamouli @tarak9999 @AlwaysRamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @OliviaMorris891

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) December 10, 2021