మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి పుట్టిన రోజు నేడు(ఆగస్ట్‌ 22). ఈ సందర్భంగా పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు చిరంజీవికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. చిరంజీవి ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.

‘చిరంజీవి నాకు మంచి మిత్రుడు, అతని పేరులోనే ఉంది చిరంజీవి అంటే ఆంజనేయస్వామి. అంటే ఎల్లకాలము చిరంజీవివై వర్ధిల్లుగాక. అంటే నిండు నూరేళ్ళు ఉత్సాహంగా కుటుంబ సభ్యులతో పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలని ఆ షిరిడీ సాయినాథున్ని కోరుకుంటున్నాను. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్’ అని డైలాగ్‌ కింగ్‌ మోహన్‌బాబు ట్వీట్‌ చేశారు.



మన వన్‌ అండ్‌ ఓన్లీ మెగాస్టార్‌కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఆయన పట్ల నాకు ఎల్లప్పుడూ గౌరవం, కృతజ్ఞత ఉంటాయి. ఆయనే నా నిజమైన ఆచార్యుడు' అని అల్లు అర్జున్ పేర్కొన్నారు.

Many many happy returns to the biggest INSPIRATION of mine and many, @KChiruTweets garu🤗 #HBDMegastarChiranjeevi pic.twitter.com/6Ex0MzlMjS — Ravi Teja (@RaviTeja_offl) August 22, 2020

Wishing you a very Happy Birthday @KChiruTweets garu! You've been an inspiration to an entire generation and will continue to be! Great health and happiness to you always sir😊🙏 pic.twitter.com/S7XpdFRWoM — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) August 22, 2020

Many many Happy returns of the day to our one & only MEGA STAR . My heart is always filled with respect , love & gratitude . My true Acharya is many ways . #HBDMegastarChiranjeevi pic.twitter.com/2TD9juEAJg — Allu Arjun (@alluarjun) August 22, 2020

తన 'ఆచార్య' చిరంజీవేనంటూ వరుణ్ తేజ్‌ కూడా ట్వీట్ చేశాడు. 'హ్యాపీబర్త్ డే చిరంజీవి గారు' అంటూ జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హ్యాపీ బర్త్‌డే చిరంజీవిగారు. నేటి తరానికి మీరు ఆదర్శం. మీరు ఎల్లప్పుడు ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉండాలి’ అని మహేష్‌ బాబు ట్వీట్‌ చేశారు. చిరు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్‌.. ఆయన ఎల్లప్పుడు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను. హ్యాపీ బర్త్ డే చిరంజీవి' అని సీనియర్ నటి రాధిక పేర్కొన్నారు. ‘వన్‌ అండ్‌ ఓన్లీ మెగాస్టార్ అన్నయ్యకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు' అంటూ సినీనటుడు సునీల్ ట్వీట్ చేశాడు.



Happy birthday Megastar!🤗🤗🤗

I feel so lucky and blessed to have you by my side..

Thank you so much for inspiring me and a lot more.🙏🏽

Love you to the moon and back!❤️

My Acharya!!!🙌🏽🙌🏽🙌🏽@KChiruTweets #HBDMegastarChiranjeevi pic.twitter.com/zYcH4S2b3m — Varun Tej Konidela 🥊 (@IAmVarunTej) August 22, 2020

'మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మీ అద్భుతమైన నటనా కౌశలంతో ప్రేక్షకులను మరింతగా అలరించాలని ఆశిస్తున్నాను. ప్రజలకు సేవ చేయడానికి మీకు ఆయురారోగ్యాలను ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ కెరీర్‌లో మరిన్ని గొప్ప మైలురాళ్లు అందుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను' అని తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ట్వీట్ చేశారు.