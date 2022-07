టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, బాలీవుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ సల్మాన్‌ ఖాన్‌ కలిసి స్టెప్పేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఐ ఫీస్ట్‌లా ఉంటుంది. చిరంజీవి కూడా ఈ మాటే అంటున్నారు. చిరంజీవి హీరోగా మోహన్‌ రాజా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘గాడ్‌ ఫాదర్‌’లో సల్మాన్‌ కీలక పాత్ర చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం చిరు, సల్మాన్‌ కాంబినేషన్‌ లో ఈ చిత్రం కోసం ఓ పాట చిత్రీకరిస్తున్నారు.

‘‘భాయ్‌ (సల్మాన్‌)తో కలిసి కాలు కదుపుతున్నాను. ప్రభుదేవా అద్భుతంగా కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారు. ఐ ఫీస్ట్‌ ఖాయం’’ అని ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి పేర్కొన్నారు. కొణిదెల సురేఖ సమర్పణలో ఆర్బీ చౌదరి, ఎన్వీ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి తమన్‌ సంగీత దర్శకుడు. నయనతార కీలక పాత్ర చేస్తుండగా, దర్శకుడు పూరి జగన్నాధ్‌ అతిథి పాత్ర చేస్తున్నారు. మలయాళంలో విజయవంతమైన లూసీఫర్‌కి తెలుగు రీమేక్‌ ఇది. ఈ ఏడాది విజయదశమి సందర్భంగా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Shaking a leg with The Bhai @BeingSalmanKhan for #GodFather @PDdancing is at his Choreographing Best!! A sure shot Eye Feast!!@jayam_mohanraja @AlwaysRamcharan@MusicThaman @SuperGoodFilms_@KonidelaPro #Nayanthara @ProducerNVP @saregamasouth pic.twitter.com/mRjXRNhaJB

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 29, 2022