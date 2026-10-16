బిగ్బాస్ తెలుగు 10 హౌస్లో గొడవలు, నామినేషన్లతో పాటు నవ్వులు పూయించే వినోదం కూడా కావాల్సిందే. అలాంటి వినోదాన్ని అందించడంలో జబర్దస్త్ నరేష్ తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతున్నాడు. తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో హౌస్మేట్స్నే కాదు.. ప్రేక్షకులను సైతం కడుపుబ్బా నవ్విస్తున్నాడు. అందుకే హోస్ట్ నాగార్జున సైతం నరేష్ను ఎవరెస్ట్తో పోలుస్తూ ప్రశంసించారు. తాజాగా విడుదలైన ప్రోమోలో నరేష్, దేబ్జానీ, దక్ష మధ్య సరదా ప్రేమకథతో హౌస్లో నవ్వుల సందడి నెలకొంది.
దేబ్జానీ సీరియల్ యాక్టింగ్ !
దేబ్జానీకి సీరియల్ నటనలో మంచి గుర్తింపు ఉంది. గతంలో ‘ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం’ సీరియల్తో బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఆమె.. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ హౌస్లోనూ తనదైన శైలిలో అలరిస్తోంది. ఆమె హావభావాలు, చిలిపి మాటలు, క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తాజాగా ప్రోమోలోనూ తన సీరియల్ నటనను బయటకు తీసి నవ్వులు పూయించింది.
నరేష్, దేబ్జానీ, దక్షల మధ్య లవ్ ట్రాక్!
తాజా ప్రోమోలో నరేష్, దేబ్జానీ, దక్షలతో ఓ సరదా ట్రైయాంగిల్ లవ్ స్టోరీని క్రియేట్ చేశారు. ఎప్పుడూ గొడవలు, వాదోపవాదాలే కాకుండా ఇలాంటి ఫన్ టాస్కులు కూడా ఉంటేనే బిగ్బాస్ షో మరింత ఆసక్తికరంగా మారుతుందని ఈ ఎపిసోడ్ గుర్తుచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో దేబ్జానీ తన సీరియల్ నటనను పీక్స్కు తీసుకెళ్లింది. ‘దక్షతో ట్రాక్ కోసం నన్ను వదిలేసి వెళ్లిపోతావా నరేష్?’ అంటూ కళ్ల నిండా నీళ్లు తెచ్చుకుని మరీ డైలాగులు చెప్పింది. దీనికి తగ్గట్టుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా జతకావడంతో సీన్ మరింత వినోదాత్మకంగా మారింది.
‘పసుపు పెడతావా? కుంకుమ పెడతావా?’ అంటూ దేబ్జానీ తన నటనతో సీరియల్ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తే.. నరేష్ మాత్రం తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో అదిరిపోయే కౌంటర్ ఇచ్చాడు. ‘ఒక్క నిమిషం.. దేబ్జానీ సీరియల్.. డైలీ 9.30 నుంచి 10.30 వరకు ’ అంటూ ఆమె నటనను ఆటపట్టించి నవ్వులు పూయించాడు.
‘ఐ లవ్యూ దక్ష’ అంటూ ట్విస్ట్!
ఇంతటితో ఆగకుండా నరేష్తో ‘ఐ లవ్యూ దక్ష’ అని చెప్పించారు. దీంతో దేబ్జానీ మరోసారి తన నటనను బయటకు తీసింది. ‘నేను గుర్తుకు రాలేదా? ఎలా చెప్పావ్?’ అంటూ ప్రశ్నించింది. దీంతో నరేష్ చేసిన తప్పుకు తానే శిక్ష అనుభవిస్తానన్నట్టుగా ‘విషం తాగుతా’ అంటూ వాటర్ తాగి కిందపడిపోయాడు. అతడి ఓవర్ యాక్షన్, కామెడీ టైమింగ్ ప్రోమోకు హైలైట్గా నిలిచాయి.
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