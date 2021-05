విషాదం: హీరోయిన్‌ సోదరుడు కరోనాతో మృతి 

లక్నో: దేశంలో కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉధృతి తీవ్రంగా కొనసాగుతోంది. రికార్డు స్థాయిలో కేసులు పుంజుకోవడంతో ఎక్కడ చూసినా మందులులేక, వెంటిలేటర్లు అందబాటులో లేక, , ఆసుపత్రులలో ఔసీయూ బెడ్స్ దొరకక, ఆక్సిజన్‌ కొరతతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వైనం మరింత ఆందోళన రేపుతోంది. మహమ్మారి సినీ రంగంలో ప్రకంపననలు పుట్టిస్తోంది. తాజాగా హీరోయిన్ పియా బాజ్‌పాయ్ కుటుంబంలో తీరని విషాదం చోటు చేసుకుంది. పియా బాజ్‌పాయ్‌​ సోదరుడు కరోనాతో మంగళవారం ఉదయం కన్నుమూశారు.

ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఫరూఖాబాద్ జిల్లాలో తన సోదరిడికి కరోనా సోకి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగాఉందని వెంటిలేటర్‌, బెడ్‌, కావాలని కోరుతో పియా ట్వీట్‌ చేసిన కొన్ని గంటలకే అతడు మృతి చెందాడు. వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ లేకపోవడంతో తన సోదరుడు కరోనాకు బలైపోయాడంటూ ఎమోషనల్ ట్వీట్ చేశారు. తన కళ్లముందే అతని ప్రాణాలు పోవడం తట్టుకోలేపోతున్నామంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు గత 24గంటల్లొ ఇద్దరు ఆప్తులను కోల్పోయాయనని, మరో ముగ్గురి పరిస్థితి క్రిటిక్‌ల్‌ వుందని నటి భూమి పెడ్నేకర్ ఆదివారం సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అలాగే వెబ్ సిరీస్ కోసం షూటింగ్‌లో ఉన్న మరో నటుడు అనిరుధ్ డేవ్ కూడా కోవిడ్-19 కారణంగా భోపాల్లోని ఒక ఆసుపత్రిలో ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఇటీవల మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ సహా పలువురు కరోనా కారణంగా మరణించిన సంగతి తెలిసిందే.

కాగా 2008లో తమిళ చిత్రం పోయి సోల్లా పోరోమ్‌తో పియా తన యాక్టింగ్‌ కరియర్‌ను ప్రారంభించారు. ఆ తరువాత హీరో అజిత్ ఏగన్, జివా కో చిత్రాలలోని పాత్రలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తరువాత తెలుగు, మలయాళం, హిందీ, ఇంగ్లీష్ మూవీల్లో కూడా కనిపించారు. విజయలక్ష్మి దర్శకత్వంలో 2018 తమిళ-మలయాళ ద్విభాషా అభియుం అనువం మూవీలో ఆమె చివరిసారిగా బిగ్‌స్క్రీన్‌పై కనిపించారు.

I need urgent help in district Farukhabad , kayamganj block .UP.. a bed wd ventilator ..my brother is dying ..any lead plz help 🙏 Plz Contact if u know anybody -9415191852 Abhishek.. we are already in mess

