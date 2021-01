వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మద్దతుదారులు క్యాపిటల్‌ హిల్‌ భవనంలోకి దూసుకువచ్చారు. నూతన ప్రెసిడెంట్‌గా డెమొక్రాట్‌ జో బైడెన్‌ ఎన్నికను ధ్రువీకరించే సమావేశాన్ని అడ్డుకున్నారు. క్యాపిటల్‌ భవనంలోని కిటికీలు, ఫర్నీచర్‌ ధ్వంసం చేశారు. ప్రతినిధుల సభ స్పీకర్‌ నాన్సీ పెలోసి కార్యాలయంలోకి దూసుకువెళ్లి వీరంగం సృష్టించారు.‌ ఈ ఆందోళనల సందర్భంగా చెలరేగిన కాల్పుల కలకలంలో ఓ మహిళ మృతి చెందగా, ఐదుగురు గాయపడ్డారు.

ఈ క్రమంలో ఆందోళనకారులు సంయమనం పాటించాలంటూ ట్రంప్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వీడియో సందేశం విడుదల చేశారు. ఫేస్‌బుక్‌ ఈ వీడియోను తొలగించగా.. ట్రంప్‌ తమ నియమాలకు విరుద్ధంగా పోస్టులు చేశారంటూ ట్విటర్‌ ఆయన అకౌంట్‌ నుంచి రెండు ట్వీట్లు డిలీట్‌ చేసింది.

#WATCH | Supporters of outgoing US President Donald Trump hold a demonstration at US Capitol in Washington DC as Congress debates certification of Joe Biden's electoral victory. pic.twitter.com/c7zCgg9Qdu

— ANI (@ANI) January 6, 2021