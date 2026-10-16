సైనిక చర్యలు శాంతిని ఇవ్వలేవు

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‘న్యూయార్క్ టైమ్స్’ జర్నలిస్ట్ లూలు గార్సియా–నవారో, ‘రెడ్ క్రాస్ అంతర్జాతీయ కమిటీ’ అధినేత మిర్జానా స్పొల్జారిక్ మధ్య జరిగిన ఈ సంభాషణలో... ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న యుద్ధ వాతావరణం పట్ల స్పొల్జారిక్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సైనిక చర్యల కంటే తక్షణ రాజకీయ చర్చలు, నియమాల పాటింపు మాత్రమే శాశ్వత శాంతిని తీసుకురాగలవని ఆమె అన్నారు. ముఖ్యాంశాలు
‘యుద్ధాల దశాబ్దం’లో జీవిస్తున్నాం
‘‘మనం యుద్ధాల దశాబ్దంలో జీవిస్తున్నామని మ రింత మంది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. సాయుధ పోరాటాలు అపరిమితంగా పెరుగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ సంబంధాలలో ఘర్షణ అనేది ఒక సాధారణ విషయంగా మారినప్పుడు, హింసను సాధారణ విషయంగా స్వీకరించే ప్రమాదం ఏర్ప డుతుంది. యుద్ధ నియమాలు ఎంత ముఖ్యమైనవో చెప్పడానికి ఇది సరైన కారణమని నేను నమ్ముతు న్నాను. యుద్ధంలో హద్దులు విధించడానికి, అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో కూడా మానవులను రక్షించడానికి ‘అంతర్జాతీయ మానవతా చట్టం’ ఉనికిలో ఉంది. రాజ కీయ, సైనిక ప్రయోజనాల కోసం ఈ సూత్రాలను పక్కన పెట్టడానికి లేదా ఐచ్ఛికంగా మార్చడానికి మనం అనుమతించ కూడదు.
గాజాలో కళ్లారా చూసిన విషాదం
‘‘గాజాలో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన పిల్లలను, చేతులో లేదా కాళ్లో కోల్పోయిన చిన్నారులను, హింస వల్ల జీవితాలు నాశనమైన కుటుంబాలను నేను చూసి నప్పుడు... యుద్ధం వెనుక ఉన్న భయంకరమైన మానవ విషాద వాస్తవం నా కళ్లముందు నిలుస్తుంది. శాంతికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను సృష్టించటం, పౌరులను రక్షించడం, అత్యవసరంగా అవసరమైన వారికి మాన వతా సాయం అందేలా చూడటం రాజకీయ నాయకుల ప్రాథమిక బాధ్యత. ఇటువంటి మానసిక వేదనకు అల వాటుపడిపోవడం గానీ, లేదా దీనిని యుద్ధ పర్యవసాన అనివార్యమైన ఫలితంగా అంగీకరించడం గానీ మనం చేయకూడదు.
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పరిష్కరించేవి రాజకీయ నిర్ణయాలే
‘‘సైనిక చర్య యుద్ధభూమిలోని పరిస్థితిని మార్చ వచ్చు, ప్రత్యర్థిని బలహీనపరచవచ్చు లేదా అధికార సమతుల్యతను మార్చవచ్చు, కానీ అసలు ఘర్షణకు కారణమైన రాజకీయ విభేదాలను అది స్వయంగా పరి ష్కరించలేదు. అంతిమంగా, శాంతి అనేది ఒక రాజకీయ నిర్ణయం. యుద్ధాన్ని కొనసాగించడం వల్ల తమ సొంత ప్రజలకు, భావితరాలకు కూడా అపారమైన నష్టం జరుగుతుందనే విషయాన్ని నాయకులు గుర్తించాలి. పరస్పర నమ్మకం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఇరుపక్షాల మధ్య విభేదాలను పరిష్కరించడం అసాధ్యమనిపించి నప్పుడు కూడా చర్చలు జరపడానికి ఓపిక, ధైర్యం, నిబద్ధత అవసరం.
- ఎడిటోరియల్ టీమ్
పాడ్కాస్ట్: ‘ది ఇంటర్వ్యూ’న్యూయార్క్ టైమ్స్
అతిథి: మిర్జానా స్పొల్జారిక్ రెడ్ క్రాస్ అంతర్జాతీయ కమిటీ అధినేత
హోస్ట్ :లూలు గార్సియా నవారో; బ్రిటిష్–అమెరికన్ జర్నలిస్ట్, న్యూయార్క్ టైమ్స్ పాడ్కాస్టర్