అబుదాబిలో ఇటీవల (ఫిబ్రవరి 14, 204) ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన బోచసన్వాసి అక్షర్ పురుషోత్తం స్వామినారాయణ్ మందిరంలో డ్రెస్‌కోడ్‌ వార్తల్లో నిలిచింది. మార్చి ఒకటో తేదీనుంచి ఇక్కడ ప్రజల దర్శనాలకు అనుమతినిచ్చిన నేపథ్యంలో నియమ నిబంధనలు, భక్తుల డ్రెస్‌ కోడ్‌కు సంబంధించిన నియమాలు, మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా క్యాప్స్‌, టీషర్ట్‌లు, అభ్యంతరకరమైన దుస్తులకు అనుమతి ఉండదు.

డ్రెస్‌ కోడ్‌, ఇతర నిబంధనలు

అబుదాబి మందిర్ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేసిన వివరాల ప్రకారం ప్రతి మంగళవారం - శనివారం, ఉదయం 9 నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు భక్తుల సందర్శనార్థం ఈ మందిర్‌ తెరిచి ఉంటుంది. సోమవారం మాత్రం ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు.

The wait is over!#AbuDhabiMandir is now open for all visitors and worshipers.

Opening hours:

Tuesday to Sunday: 9am-8pm

Every Monday: Closed for visitors pic.twitter.com/JnYvZoVSPk

— BAPS Hindu Mandir (@AbuDhabiMandir) March 1, 2024