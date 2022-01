మీ ఫోన్‌లో వాట్సాప్‌ పనిచేయడం లేదా?. ఇటీవల వాట్సాప్‌ తన ఓస్‌(ఆపరేటింగ్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌)ను అప్‌డేట్‌ చేసింది. దీంతో పాత ఆండ్రాయిడ్‌ ఫోన్‌లతో పాటు యాపిల్‌ ఐఫోన్‌లు సైతం పనిచేయడం లేదు. ఇప్పటికే వెలుగులోకి వచ్చిన కొన్ని రిపోర్ట్‌లు ప్రకారం..బ్రెజిల్‌లో 100 మిలియన్ ఫోన్‌లలో వాట్సాప్‌ పనిచేయడం లేదని తెలుస్తోంది.

ప్రస్తుతం 30 రకాల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో వాట్సాప్‌ పనిచేయడం రిపోర్ట్‌లు పేర్కొన్నాయి. వాటిలో శాంసంగ్‌ గెలాక్సీ, ఐఫోన్‌ 6ఎస్‌, ఐఫోన్‌ ఎస్‌, హెచ్‌టీసీ డిజైర్‌ 500, సోనీ ఎక్స్‌పీరియా ఎం, ఎల్‌జీ ఆప్టిమస్‌ ఎఫ్‌7 ఫోన్‌ ఉన్నాయి. అయితే ఆ ఫోన్‌లలో వాట్సాప్‌ పనిచేయకపోవడానికి కారణంగా సాఫ్ట్‌వేర్‌ను అప్‌గ్రేడ్‌ చేయకపోవడమేనని టెక్‌ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

జనవరి 2022 నుంచి 30 కంటే ఎక్కువ స్మార్ట్‌ ఫోన్‌లలో వాట్సాప్‌ పనిచేయడం లేదని స్ప్రౌట్‌ వైర్డ్‌ తన నివేదికలో పేర్కొంది. కాగా, ఇటీవల కాలంలో భారీగా అమ్ముడైన పలు కంపెనీలకు చెందిన స్మార్ట్ ఫోన్‌లలో వాట్సాప్‌ సేవలు నిలిచి పోయాయి.

వాట్సాప్‌ అప్‌డేట్‌

ఆండ్రాయిడ్‌ 4.1 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ కంటే తక్కువ ఓఎస్‌ ఉన్న ఫోన్‌లలో వాట్సాప్‌ పనిచేయదు. ఇక ఐఫోన్‌లలో ఐఎస్‌ఎస్‌ 9 లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉన్న ఐఫోన్‌లలో మెసేజ్‌లు, ఫోటోలు, వీడియోల్ని ఫార్వర్డ్‌ చేయలేమని

Apple iPhone SE (16GB, 32 GB, and 64GB)

Apple iPhone 6S (32GB and 64GB)

Apple iPhone 6S Plus (16GB, 32GB, 64GB, and 128 GB)

Apple iPhone 6S (128 GB)

Apple iPhone 6s (16gb)

Mini Samsung Galaxy S3

Samsung galaxy Ace 2

Samsung galaxy core

Samsung Galaxy Trend II

Samsung galaxy trend lite

Samsung Galaxy Xcover 2

LG Act

LG Lucid 2

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

Archos 53 Platinum

Caterpillar Cat B15

Faea F1

HTC Desire 500

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Lenovo A820

Sony Xperia M

THL W8

Vico darkknight

Vico sync five

ZTE Grand Memo

ZTE Grand S Flex

ZTE grand x quad v987

ZTE V956 – UMI X2

