సైరస్ మిస్ట్రీకు మళ్లీ దెబ్బ.. స్పందించిన రతన్‌ టాటా

న్యూఢిల్లీ: వ్యాపార దిగ్గజం రతన్‌ టాటా.. సుప్రీం కోర్టులో తాజా పరిణామంపై స్పందించారు. సైరస్‌ మిస్ట్రీ దాఖలు చేసిన రివ్యూ పిటిషన్‌ను సుప్రీం కోర్టు కనీసం పరిశీలన కూడా చేయకుండా కొట్టేయడాన్ని రతన్‌ టాటా స్వాగతించారు.

గతంలో తనను టాటా చైర్మన్‌గా తొలగిస్తూ.. టాటా సన్స్‌ తీసుకున్న నిర్ణయంపై మిస్ట్రీ సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ మేరకు కిందటి ఏడాది టాటా సన్స్‌కు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది సుప్రీం కోర్టు. అయితే ఆ తీర్పును సవాల్‌ చేస్తూ.. సైరస్‌ మిస్ట్రీకి చెందిన షాపూర్జీ పల్లోంజీ గ్రూప్‌ తాజాగా రివ్యూ పిటిషన్‌ దాఖలు చేసింది. ఇవాళ ఆ పిటిషన్‌ను కోర్టు కొట్టేసింది.

ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ఆమోదించిన, సమర్థించిన తీర్పుపై మా కృతజ్ఞతాపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇది మన న్యాయవ్యవస్థ యొక్క విలువ, నైతికతను బలపరుస్తుంది అంటూ రతన్‌ టాటా ట్వీట్‌ చేశారు.

We would like to express our grateful appreciation of the judgement passed and upheld by the Supreme Court today.

It reinforces the value system and the ethics of our judiciary.

— Ratan N. Tata (@RNTata2000) May 19, 2022