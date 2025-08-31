ముంబయి: పేషెంట్ రిలేషన్ షిప్ మేనేజ్ మెంట్ లో ‘బాండింగ్’ పేరుతో కొత్త ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ ను ప్రారంభించినట్లు ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచింగ్ సంస్థ ఓరియల్ అకాడమీ ప్రకటించింది. హెల్త్ కేర్, మెడికల్, పారామెడికల్, హాస్పిటల్ సపోర్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిబ్బంది కోసం ఈ కోర్సును రూపొందించారు.
ఆసుపత్రులు అధునాతన వైద్య సంరక్షణ, రోగనిర్ధారణను అందిస్తున్నప్పటికీ, చాలా మంది ఇప్పటికీ రోగులతో అర్ధవంతంగా మెలగడంలో కష్టపడుతున్నారు. ఈ అంతరాన్ని పూడ్చడానికి, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు ఎదుర్కొంటున్న వాస్తవ ప్రపంచ సవాళ్ల చుట్టూ రూపొందించిన ప్రత్యేక శిక్షణ మాడ్యూల్ ‘బాండింగ్’ను ఓరియల్ అకాడమీ ప్రవేశపెట్టింది.
‘సమర్థత, సహానుభూతి, రోగి-మొదటి ప్రాధాన్యతగా సేవ సంస్కృతిని పెంపొందించడం ఈ కోర్సు లక్ష్యం. బలమైన సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ను పెంపొందించుకోవడం ద్వారా, హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ సవాళ్లను మరింత సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలరు. రోగులు, సిబ్బందికి సానుకూల అనుభవాలను సృష్టించవచ్చు" అని ఓరియల్ అకాడమీ ప్రిన్సిపల్ కన్సల్టెంట్ ఖలీద్ జమాల్ పేర్కొన్నారు.