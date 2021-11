ప్రముఖ దేశీయ ఆటోమొబైల్ తయారీ దిగ్గజం మహీంద్రా & మహీంద్రా ఇతర కంపెనీలకు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు ఎక్స్‌యూవీ700 కారును విడుదల చేసిన సంగతి మనకు తెలిసిందే. అయితే, ఈ మహీంద్రా ఎక్స్‌యూ‌వి700 పిల్లలకు, పెద్దలకు సురక్షితం అని గ్లోబల్​ ఎన్​సీఏపీ తెలిపింది. గ్లోబల్​ ఎన్​సీఏపీ #SaferCarsForIndia పేరుతో నిర్వహించిన క్రాష్​ టెస్ట్​లో ఎక్స్‌యూవీ700 5 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​ను సంపాదించింది. పిల్లల రక్షణకు కారు సంబంధించి 4 స్టార్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​ను పొందింది.

ఇటీవల విడుదల చేసిన మహీంద్రా ఎక్స్‌యూ‌వి700 రెండు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఏబీఎస్ బ్రేక్‌లతో అత్యంత సురక్షితమైన కారుగా నిలిచింది. మహీంద్రా ఎక్స్‌యూ‌వి700లో సైడ్-బాడీ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, సైడ్ హెడ్ కర్టెన్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి .గ్లోబల్ ఎన్​సీఏపీ సెక్రటరీ-జనరల్ అలెజాండ్రో ఫురాస్ మాట్లాడుతూ.. “పెద్దల రక్షణకు సంబంధించి మహీంద్రా టాప్ స్కోర్‌తో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించింది. అలాగే, అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్(AEB) వ్యవస్థ గల మొదటి భారతీయ కంపెనీగా మహీంద్రా నిలిచింది. ఈ లైఫ్-సేవింగ్ టెక్నాలజీని తీసుకొని రావడం గొప్ప విషయం" అని ఆయన అన్నారు.

The adrenaline rush reaches an all new high with the #XUV700 being ranked as India’s Safest Vehicle.

Highest Combined Safety Score of 57.69/66 & Highest Child Safety Score of 41.65/49, setting a 5-star Global NCAP rating. https://t.co/YzSD0plClP#SafersCarsForIndia @GlobalNCAP pic.twitter.com/8PoKHyA55O

— MahindraXUV700 (@MahindraXUV700) November 10, 2021