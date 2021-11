ఫేస్‌బుక్‌ మరోసారి స్తంభించిపోయింది.భారత్‌తో పాటు ఇతర దేశాల్లో ఫేస్‌బుక్‌,ఇన్ స్టాగ్రామ్ సర్వీసులు బుధవారం అర్ధరాత్రి వరల్డ్‌ వైడ్‌గా పనిచేయడం ఆగిపోయాయి. దీంతో నెటిజన్లు మరోసారి ఆగ్రహానికి గురయ్యారు.

యూజర్లు ఎంతమంది ఆన్‌ లైన్‌ ప్లాట్ ఫామ్లో గడుపుతున్నారనే అంశాల్ని విశ్లేషించే ప్రముఖ సంస్థ 'డౌన్ డిటెక్టర్' ఫేస్‌బుక్‌కు చెందిన సోషల్‌ మీడియా సోష‌ల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ సేవలు నిలిచిపోయినట్లు తెలిపింది. భారత కాలమానం ప్రకారం బుధవారం అర్ధరాత్రి 12:1 నిమిషాల సమయంలో సుమారు 4,700మంది దేశియ యూజర్లు సర్వీసులు ఆగిపోవడంపై తమకు ఫిర్యాదు చేశారని తెలిపింది. దీంతో పాటు ఫేస్‌బుక్‌ గురించి 150మంది, ఫేస్‌బుక్‌ మెసెంజర్‌ గురించి 260 మంది రిపోర్ట్‌ చేయగా..వరల్డ్‌ వైడ్‌గా 9,800 మంది ఇన్‌స్ట్రాగ్రామ్‌ యూజర్లు, 3,800మంది ఫేస్‌బుక్‌ మెసెంజర్‌ యూజర్లు, 2,600మంది ఫేస్‌బుక్‌ వినియోగదారులు రిపోర్ట్‌ చేసినట్లు డౌన్‌ డిటెక్టర్‌ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.

ఇక ఫేస్‌బుక్‌తో పాటు ఇన్‌స్ట్రాగ్రామ్‌ సర్వీసులు ఆగిపోవడంపై #instagramdown అనే హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ నెట్టింట్లో ట్రెండ్‌ అవుతుంది. అయితే దీనిపై "ఫేస్‌బుక్‌ ఈఎంఈఏ కమ్యూనికేషన్‌ మేనేజర్‌ అలెగ్జాండ్రూ వాయిస్కా స్పందించారు. మెసేజింగ్‌ యాప్స్‌ పనిచేయడం లేదని ఫిర్యాదులు అందాయి. బగ్‌ను గుర్తించి త్వరలోనే సేవల్ని అందుబాటులోకి తెస్తామని అన్నారు. మెసేజింగ్‌ సర్వీసులు నిలిచిపోయినందుకు క్షమించండి అంటూ ఇన్‌స్ట్రాగ్రామ్‌ అఫిషియల్‌ అకౌంట్‌ నుంచి బుధవారం అర్ధరాత్రి 1.33గంటలకు మెసేజ్‌ చేశారు. ఆ తరువాత మరోసారి తెల్లవారు జామున 4.34 గంటల ప్రాంతంలో వీఆర్‌ బ్యాక్‌. బగ్‌ను గుర్తించి సమస్యను పరిష్కరించామంటూ" మెసేజ్‌ చేశారు. అయితే సమస్య ఎందుకు వచ్చిందో వివరించే ప్రయత్నం చేయలేదు.

కాగా, గత అక్టోబర్‌ నెలలో వరుసగా రెండు సార్లు, బుధవారం అర్ధరాత్రి (నవంబర్‌ 3) ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ సేవలు నిలిచిపోవడంపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫేస్‌బుక్‌కు చెందిన సోషల్‌ మీడియా ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లను వదిలేసి ట్విట్టర్‌ను వినియోగిస్తామంటూ ట్వీట్‌ చేస్తున్నారు. మీమ్స్‌ వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ మీమ్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతుండగా అవి మీకోసం.

