ప్రపంచ పాస్పోర్ట్ ర్యాంకింగ్స్లో భారత్ స్వల్పంగా మెరుగుపడింది. హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2026 అక్టోబర్ ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం భారత పాస్పోర్ట్ 85వ స్థానం నుంచి 84వ స్థానానికి చేరింది. అయితే, ముందస్తు వీసా లేకుండా భారతీయులు ప్రయాణించగల గమ్యస్థానాల సంఖ్య మాత్రం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 57 నుంచి 55కు తగ్గింది. అల్జీరియా, మౌరిటానియాతో భారత్ 84వ ర్యాంకును పంచుకుంది.
అక్టోబర్ 9న విడుదలైన తాజా జాబితాలో సింగపూర్ 193 గమ్యస్థానాలకు వీసా లేకుండా ప్రయాణించే అవకాశంతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. జపాన్, దక్షిణ కొరియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) 188 గమ్యస్థానాలతో రెండో స్థానాన్ని పంచుకున్నాయి. మరోవైపు, కేవలం 22 గమ్యస్థానాలకు మాత్రమే ముందస్తు వీసా లేకుండా వెళ్లగలిగే అవకాశంతో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ చివరి స్థానంలో నిలిచింది.
మనం వీసా లేకుండా వెళ్లగల ప్రముఖ దేశాలు
భూటాన్, నేపాల్, మలేషియా, మాల్దీవులు, మారిషస్, థాయ్లాండ్ వంటి పర్యాటక ప్రాంతాలు భారతీయ ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉన్న గమ్యస్థానాల్లో ఉన్నాయి. అయితే, హెన్లీ సూచించే 55 గమ్యస్థానాల్లో వీసా లేకుండా ప్రవేశంతో పాటు, కొన్ని దేశాలకు చేరుకున్న తర్వాత వీసా (Visa on Arrival) లేదా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రయాణ అనుమతి అవసరమయ్యే అవకాశాలూ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రయాణానికి ముందు ఆయా దేశాల తాజా ప్రవేశ నిబంధనలను పరిశీలించడం అవసరం.
హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ అంతర్జాతీయ విమాన రవాణా సంఘం (IATA) సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని 199 పాస్పోర్ట్లను, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 227 గమ్యస్థానాలకు లభించే ప్రయాణ సౌలభ్యం ప్రకారం ర్యాంకింగ్ చేస్తుంది. ర్యాంకులో భారత్ ముందుకు వెళ్లినప్పటికీ, వీసా ముందస్తు అనుమతి లేకుండా వెళ్లగల గమ్యస్థానాలు తగ్గడం గమనార్హం.
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