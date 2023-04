భారత పర్యటనలో ఉన్న యాపిల్‌ సీఈవో టిమ్‌కుక్‌ ముంబైలో సందడి చేశారు. ఏప్రిల్‌ 18న యాపిల్‌ తన మొదటి స్టోర్‌ను ముంబైలో, ఏప్రిల్‌ 20న ఢిల్లీలో రెండో స్టోర్‌ ప్రారంభించనున్నారు.

ఈ సందర్భంగా ముంబైలోని ప్రముఖ స్వాతీ స్నాక్స్‌ రెస్టారెంట్‌లో భారతీయులు అమితంగా ఇష్టపడే వడపావ్‌ను బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ మాధురీ దీక్షిత్‌తో కలిసి యాపిల్‌ సీఈవో టిమ్‌కుక్‌ రుచి చూశారు. వడపావ్‌ చాలా బాగుంది అంటూ ఆ ఫోటోల్ని ట్వీట్‌ చేశారు.

Thanks @madhuridixit for introducing me to my very first Vada Pav — it was delicious! https://t.co/Th40jqAEGa

— Tim Cook (@tim_cook) April 17, 2023