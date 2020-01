కన్నడ రాకింగ్‌ స్టార్‌, కేజీఎఫ్‌ హీరో యష్‌ జనవరి 8న 34వ పుట్టినరోజును జరుపుకొన్నవిషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో యష్‌ అభిమానులు ఆయన జన్మదిన వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఇందుకోసం బెంగుళూరులో భారీగానే సన్నాహాలు చేశారు. తమ అభిమాన రాక్‌స్టార్‌ బర్త్‌ డే కోసం ఏకంగా 5వేల కేజీల భారీ కేకు, 216 అడుగుల కటౌట్‌తో నగరం నడిబొడ్డున ఓ పండుగలా సందడి చేశారు. మొత్తం 20వేల మంది అభిమానుల మధ్య ఈ భారీ కేకును యష్‌... యష్‌ రాకింగ్‌ ఫ్యాన్స్‌ అసోషియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో 7వ తేది అర్థరాత్రి తన భార్య రాధికతో కలిసి కట్‌ చేశారు. కాగా ఈ అతిపెద్ద కేకును యష్‌ అభిమాని వేణు గౌడ బెంగుళూరులోని నయందహళ్లి నందిలిక్స్‌ గ్రౌండ్స్‌లో తయారు చేయించాడు.



ಆಯ್ತು ಕಣ್ಣ್ರೋ!!

We did it!! A world record for Namma Boss na birthday!! Happy birthday #RockingStar @TheNameIsYash!

ಈ ದಶಕ ಗೆಲವು ನಿಮ್ಮದೆ!!#rockinghabba2020 #happybirthdayyash pic.twitter.com/s4bTFwGAS3

