కాలిఫోర్నియా: అమెరికాలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. 39 మంది ప్రయాణిస్తున్న పడవలో సోమవారం తెల్లవారుజామున పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలోని శాంతాక్లాస్‌ ద్వీపానికి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఎనిమిది మంది సజీవ దహనం కాగా 26 మంది ప్రయాణికులు గల్లంతయినట్టు సమాచారం. రంగంలోకి దిగిన తీరగస్తీ దళాలు పడవలో నిద్రిస్తున్న ఐదుగురిని సురక్షితంగా కాపాడారు. గల్లంతైన వారికోసం గాలింపులు చేపట్టారు. అగ్ని కీలల్లో చిక్కుకున్న పడవలో మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాగా ప్రయాణికులు నిద్రిస్తున్న సమయంలో ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు గుర్తించారు. అయితే ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. లాస్‌ఏంజిల్స్‌కు 140 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) September 2, 2019