బంగారం కోసం వెళితే విషాదం.. సైనెడ్‌ తాగిన చిన్నారి

సాక్షి, హైదరాబాద్: జీడిమెట్ల తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ రోజు శనివారం ప్రమాదవశాత్తు సైనెడ్ తాగి చిన్నారి మృతిచెందింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. చింతల్లోని ఓ జ్యువెల్లరీ షాపులో గోల్డ్ను మెరుగుపెట్టేందుకు ఓ దుకాణదారుడు సైనెడ్ తెచ్చాడు. అయితే ఆ సమయంలో ఒక మహిళ తన కుమార్తెతో పాటు బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చింది.
ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న సైనెడ్ను అనుకోకుండా చిన్నారి తాగి మృతిచెందింది. దీంతో వారి బంధువులు జ్యువెల్లరీ షాపు ముందు ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ వివరాలు తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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