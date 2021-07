ఆ నిరసన బాధ్యతారాహిత్యం.. మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం 

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: చెరువుల్లో బైక్స్‌, సిలిండర్లు వేసి నిరసన తెలపడంపై రాష్ట్ర, ఐటీ, పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చెరువుల్లో ఇలాంటి వేయకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని హోంమంత్రి, డీజీపీకి కేటీఆర్‌ సూచించారు. చెరువుల్లో బైక్స్‌, సిలిండర్లు వేయటం బాధ్యతారాహిత్యం అంటూ మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.



Protest is an important part of democracy to attract the attention of Govts & people

But irresponsible behaviour such as these👇, throwing bikes & cylinders into lakes is reprehensible

Request HM @mahmoodalitrs Garu and @TelanganaDGP Garu to issue instructions for stern action pic.twitter.com/TRTSGAWQLr

— KTR (@KTRTRS) July 6, 2021