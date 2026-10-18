source: X
వెస్టిండీస్తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో అద్భుతంగా రాణించిన భారత కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్కు ప్రత్యేక అవార్డు లభించింది. ఈ సిరీస్లో బ్యాటింగ్తో పాటు నాయకత్వంలోనూ ఆకట్టుకున్న అతడికి టీమిండియా మేనేజ్మెంట్ ‘ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డును అందించింది.
సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో శ్రేయస్కు ఈ అవార్డును అందించారు. భారత జట్టు ట్రైనింగ్ అసిస్టెంట్ నువాన్ సేనవిరత్నే శ్రేయస్ ప్రదర్శనను ప్రశంసిస్తూ ఈ అవార్డును అందజేశాడు.
తొలి మ్యాచ్లో సెంచరీ
ఈ సిరీస్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ ఐదు ఇన్నింగ్స్ల్లో మొత్తం 181 పరుగులు చేశాడు. లక్నోలో జరిగిన తొలి టీ20లో కేవలం 43 బంతుల్లోనే అజేయమైన 102 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో ప్రధానపాత్ర పోషించాడు. ఈ సెంచరీ శ్రేయస్కు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో మొదటిది. ఈ సెంచరీతో అతడు మూడు ఫార్మాట్లలోనూ సెంచరీలు సాధించిన ఏడో భారత ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
అనంతరం రాంచీలో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లోనూ శ్రేయస్ రాణించాడు. ఆ మ్యాచ్లో 18 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 40 పరుగులు చేశాడు. ఆతర్వాత శ్రేయస్ మూడు, నాలుగు టీ20ల్లో పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయినా, బెంగళూరులో జరిగిన చివరి టీ20లో తిరిగి టచ్లోకి వచ్చాడు. ఈ మ్యాచ్లో అతడు 14 బంతుల్లో 22 పరుగులు చేశాడు.
కాగా, నిన్న జరిగిన సిరీస్ నిర్ణయాత్మక ఐదో టీ20 వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో సిరీస్ 2-2తో సమమైన విషయం తెలిసిందే. శ్రేయస్ భారత్ను 1, 3 మ్యాచ్ల్లో గెలిపించగా.. విండీస్ రెండు, నాలుగు టీ20ల్లో విజయం సాధించింది. సిరీస్లో రెండు సెంచరీలు, ఓ హాఫ్ సెంచరీ చేసిన విండీస్ కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు.
ఇదీ చదవండి: వర్షం కారణంగా భారత్-వెస్టిండీస్ ఐదో టీ20 రద్దు