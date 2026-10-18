 శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌కు స్పెషల్‌ అవార్డు | Shreyas Iyer Gets Special Award After India T20I Series vs West Indies | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌కు స్పెషల్‌ అవార్డు

Oct 18 2026 2:25 PM | Updated on Oct 18 2026 2:46 PM

Shreyas Iyer Gets Special Award After India T20I Series vs West Indies

source: X

వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో అద్భుతంగా రాణించిన భారత కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్‌కు ప్రత్యేక అవార్డు లభించింది. ఈ సిరీస్‌లో బ్యాటింగ్‌తో పాటు నాయకత్వంలోనూ ఆకట్టుకున్న అతడికి టీమిండియా మేనేజ్‌మెంట్‌ ‘ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డును అందించింది.

సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో శ్రేయస్‌కు ఈ అవార్డును అందించారు. భారత జట్టు ట్రైనింగ్ అసిస్టెంట్ నువాన్ సేనవిరత్నే శ్రేయస్‌ ప్రదర్శనను ప్రశంసిస్తూ ఈ అవార్డును అందజేశాడు.

తొలి మ్యాచ్‌లో సెంచరీ
ఈ సిరీస్‌లో శ్రేయస్ అయ్యర్ ఐదు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో మొత్తం 181 పరుగులు చేశాడు. లక్నోలో జరిగిన తొలి టీ20లో కేవలం 43 బంతుల్లోనే అజేయమైన 102 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో ప్రధానపాత్ర పోషించాడు. ఈ సెంచరీ శ్రేయస్‌కు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో మొదటిది. ఈ సెంచరీతో అతడు మూడు ఫార్మాట్లలోనూ సెంచరీలు సాధించిన ఏడో భారత ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

అనంతరం రాంచీలో జరిగిన రెండో మ్యాచ్‌లోనూ శ్రేయస్‌ రాణించాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో 18 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 40 పరుగులు చేశాడు. ఆతర్వాత శ్రేయస్‌ మూడు, నాలుగు టీ20ల్లో పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయినా, బెంగళూరులో జరిగిన చివరి టీ20లో తిరిగి టచ్‌లోకి వచ్చాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో అతడు 14 బంతుల్లో 22 పరుగులు చేశాడు.

కాగా, నిన్న జరిగిన సిరీస్‌ నిర్ణయాత్మక ఐదో టీ20 వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో సిరీస్‌ 2-2తో సమమైన విషయం తెలిసిందే. శ్రేయస్‌ భారత్‌ను 1, 3 మ్యాచ్‌ల్లో గెలిపించగా.. విండీస్‌ రెండు, నాలుగు టీ20ల్లో విజయం సాధించింది. సిరీస్‌లో రెండు సెంచరీలు, ఓ హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన విండీస్‌ కెప్టెన్‌ షాయ్‌ హోప్‌ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద సిరీస్‌ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు.

ఇదీ చదవండి: వర్షం కారణంగా భార‌త్‌-వెస్టిండీస్ ఐదో టీ20 రద్దు


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించే శ్రీవారి సూర్యప్రభ వాహనసేవ.. అద్భుత దృశ్యాలు (ఫొటోలు)
photo 2

బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ డ్యాన్స్‌ ఫొటోలు చూశారా?
photo 3

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 4

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy Press Meet At SEC Office 1
Video_icon

SECని కలిసిన అనంతరం వైఎస్ జగన్ ప్రెస్ మీట్

Machilipatnam YSRCP Mayor Candidate Lanka Jyothi Files Nomination 2
Video_icon

భారీ ర్యాలీతో మచిలీపట్నం మేయర్ అభ్యర్ది లంక జ్యోతి నామినేషన్
Producer Naga Vamsi Reveals Aadarsha Kutumbam Release Date 3
Video_icon

ఆదర్శ కుటుంబం రిలీజ్ ఎప్పుడంటే...!
YS Jagan Mass Warning Chandrababu And AP Police 4
Video_icon

ఎల్లకాలం మీదే కాదు.. మా ప్రభుత్వం వచ్చాక..! వెళ్తూ వెళ్తూ జగన్ మాస్ వార్నింగ్
YS Jagan Mohan Reddy Sensational Comments On SEC 5
Video_icon

కరుడుగట్టిన తీవ్రవాది..! ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఏకంగా ఈసీలోనే మనిషిని కొనేశాడు..!
Advertisement
 