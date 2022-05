Harshada Sharad Garud First Indian To Win Gold At Junior World Weightlifting Championship: భార‌త యువ వెయిట్ లిఫ్ట‌ర్ హ‌ర్షదా శ‌ర‌ద్ గ‌రుడ్ చ‌రిత్ర సృష్టించింది. గ్రీస్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన మ‌హిళ‌ల జూనియర్ వరల్డ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్ (45 కేజీల విభాగం)లో స్వర్ణ ప‌త‌కం గెలిచింది. త‌ద్వారా ఈ ఘ‌న‌త గెలిచిన తొలి భారతీయురాలిగా రికార్డు నెల‌కొల్పింది. ఈ పోటీలో హర్షదా తొలి ప్రయత్నంలో 70 కేజీలు, రెండో రౌండ్‌లో 83 కేజీలు, ఓవ‌రాల్‌గా 153 కేజీల బ‌రువు ఎత్తి టేబుల్ టాపర్‌గా నిలిచి ప‌సిడి ప‌త‌కం సొంతం చేసుకుంది.

Meet the first podium of the 2022 IWF Junior World Championships! It was fantastic to watch the W45kg Group A in Heraklion, Greece. Congratulations to the winners!🏋🏻‍♀️🇬🇷



🥇Sharad Garud Harshada (IND)

🥈Cansu Bektas (TUR)

🥉Teodora-Luminita Hincu (MDA) pic.twitter.com/vW1azofbNv — IWF (@iwfnet) May 2, 2022

టర్కీకి చెందిన బెక్తాస్ సాన్సు (150 కేజీలు) రజతం, మల్దోవాకి చెందిన తియోడ‌రా (149 కేజీలు) కాంస్యం సాధించారు. ఇదే విభాగంలో మ‌రో భార‌త వెయిట్ లిఫ్ట‌ర్ అంజలి పటేల్ 148 కేజీల బ‌రువు ఎత్తి ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. కాగా, వరల్డ్ జూనియర్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో టోక్యో ఒలింపిక్ సిల్వర్‌ మెడలిస్ట్ మీరాభాయి ఛాను (2013), అచింతా షెరూలీ (2014) కాంస్య ప‌త‌కాలు సాధించారు.

#GreatNews 🥳



🇮🇳 begins campaign at IWF World Junior #Weightlifting Championships 2022 with a GOLD



Harshada Garud Sharad 🏋️‍♀️clinches 🥇in Women's 45kg with a total lift of 153kg (Snatch- 70kg, Clean & Jerk- 83kg)



Heartiest congratulations 🎊 👏

📽️ @iwfnet pic.twitter.com/lvMBJq061a — SAI Media (@Media_SAI) May 2, 2022

చ‌ద‌వండి: IPL 2022: ధోని ఉన్నాడుగా.. ఇది జరిగి తీరుతుంది: సెహ్వాగ్‌