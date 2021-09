సెయింట్‌ కిట్స్‌: కరీబియన్‌ ప్రిమియర్‌ లీగ్‌ 2021లో భాగంగా సెయింట్‌ కిట్స్‌ అండ్‌ నెవిస్‌ పేట్రియాట్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సెయింట్‌ లూసియా కింగ్స్‌ ఓపెనర్‌, దక్షిణాఫ్రికా మాజీ కెప్టెన్‌ ఫాప్‌ డుప్లెసిస్‌ ఉగ్రరూపం దాల్చాచాడు. 51 బంతుల్లోనే శతక్కొట్టి ప్రత్యర్ధి బౌలర్లను ఊచకోత కోశాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో డుప్లెసిస్‌.. 60 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, 5 భారీ సిక్సర్ల సాయంతో 120 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. మరో ఎండ్‌లో రోస్టన్‌ ఛేజ్‌(31 బంతుల్లో 64 నాటౌట్‌; 7 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) కూడా చెలరేగడంతో సెయింట్‌ లూసియా జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి 224 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసింది.

