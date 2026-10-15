వారణాసి బాణాసంచా కర్మాగారంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసిలో ఉన్న బాణసంచా కర్మాగారంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడు ధాటికి భవనంమొత్తం పూర్తిగా కూలిపోయింది. ఈ శిథిలాల కింద పలువురు చిక్కుకున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. వారణాసిలోని సారనాథ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సారంగ్ తలాబ్ ప్రాంతంలో ఈ పేలుడు జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనలో ప్రాణనష్టం, గాయపడిన వారిన సంఖ్య, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పూర్తి సమాచారం ఇంకా అందాల్సి ఉంది.
ఈ ప్రమాదంపై స్పందించిన యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఘటనా స్థలంలో పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది భారీగా మోహరించి సహాయక చర్యల్ని చేపట్టారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కూడా రంగంలోకి దిగింది. ఎస్డీఆర్ఎఫ్, పోలీసులు ఇద్దరిని రక్షించారు.గాయపడిన వారికి సరైన చికిత్స అందేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
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वाराणसी में पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ है. पूरी इमारत भरभराकर गिर पड़ी है. कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है. SDRF और पुलिस ने 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. मौके पर NDRF बुलाई गयी है... #Varanasi https://t.co/mzurICOuuN
— Arun (आज़ाद) Chahal 🇮🇳 (@ArunAzadchahal) October 15, 2026