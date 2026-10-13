 మోదీతో కార్నీ కీలక చర్చలు.. త్వరలో భారత్‌-కెనడా వాణిజ్య ఒప్పందం? | PM Narendra Modi and Canadian PM Mark Carney hold key talks | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మోదీతో కార్నీ కీలక చర్చలు.. త్వరలో భారత్‌-కెనడా వాణిజ్య ఒప్పందం?

Oct 13 2026 9:20 PM | Updated on Oct 13 2026 9:20 PM

PM Narendra Modi and Canadian PM Mark Carney hold key talks

సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ మంగళవారం కీలక అంశాలపై చర్చించారు. ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు ఆత్మీయంగా, ఫలప్రదంగా సాగాయని మోదీ వెల్లడించారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో ఏర్పడిన సానుకూల పురోగతిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఇరువురు నేతల మద్య అంగీకారం కుదిరినట్టు ఆయన తెలిపారు.

ఈ చర్చల్లో వాణిజ్యం, ఇంధనం, సాంకేతికత, భద్రత, ప్రజల మధ్య సంబంధాల బలోపేతంపై చర్చించినట్లు మోదీ ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా పేర్కొన్నారు. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంలో కీలక రంగాల్లో స్పష్టమైన ఫలితాలు సాధించడమే లక్ష్యమని తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా.. వచ్చే ఏడాది గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీని ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించే అవకాశాన్ని భారత్ పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఇరు దేశాల మధ్య సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం ఖరారు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. 

ఇదీ చదవండి: ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఘటనలో కీలక పరిణామం.. ఇద్దరు పైలట్ల అరెస్ట్!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : భారత్ - వెస్టిండీస్ నాలుగో టీ20 ప్రెస్‌మీట్‌లో తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 