ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన నేహా బోరా

న్యూఢిల్లీ: అఖిల భారత విద్యార్థి సంఘం (ఏఐఎస్ఏ) జాతీయ అధ్యక్షురాలు నేహా బోరా ఢిల్లీ పోలీసుల నోటీసును సవాల్ చేస్తూ సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ కాలంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో రూ.10,000 వ్యక్తిగత పూచీకత్తుతో పాటు ఒక జామీనుదారును సమర్పించాలని పోలీసులు జారీ చేసిన ఆదేశాలను ఆమె సవాల్ చేశారు. ఈ నోటీసు ప్రాథమికంగా అస్పష్టంగా ఉందని, వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా ఉందని, రాజ్యాంగంలోని 19, 21 అధికరణాలను ఉల్లంఘిస్తోందని ఆమె పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
న్యూఢిల్లీ జిల్లా పోలీసు అధికారి ఒకరు ప్రత్యేక కార్యనిర్వాహక మేజిస్ట్రేట్గా వ్యవహరిస్తూ ఈ నోటీసు జారీ చేశారు. విచారణకు హాజరై పూచీకత్తు సమర్పించాలని నేహా బోరాను ఆదేశించారు. అక్టోబర్ 17న ఈ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. అంతకు ముందు రోజు జెండా ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నందుకు ఆమెను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సుమారు 12 గంటల నిర్బంధం అనంతరం శనివారం ఉదయం 6 గంటలకు విడుదల చేశారు.
పూచీకత్తు కోరడానికి పోలీసులు మూడు కారణాలను ప్రస్తావించారు. అక్టోబర్ 16న మందీ హౌస్ వద్ద నినాదాలు చేయడం, నిషేధాజ్ఞలు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ జంతర్ మంతర్ పరిసరాల్లో పదేపదే నిరసనలు చేపట్టడం, అదే రోజు కన్నాట్ ప్లేస్లో నిరసనలో పాల్గొనాలని ప్రజలను ప్రేరేపించడం వంటి ఆరోపణలను నోటీసులో పేర్కొన్నారు. భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహితలోని 163వ సెక్షన్ కింద నిషేధాజ్ఞలు అమల్లో ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసుల వాదనలను తప్పుబట్టిన నేహా
న్యాయవాది అభిక్ చిమ్నీ ద్వారా దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నేహా బోరా పోలీసుల వాదనలను తప్పుబట్టారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగే అవకాశం ఉందనే ఆరోపణకు మద్దతుగా నోటీసులో ఎలాంటి ఆధారాలు చూపలేదని పేర్కొన్నారు. అలాగే, ఎప్పుడు, ఏ సందర్భంలో లేదా ఏ కార్యక్రమం సందర్భంగా శాంతిభద్రతలకు భంగం కలగవచ్చనే విషయాన్ని కూడా స్పష్టం చేయలేదని వాదించారు.
అక్టోబర్ 16న కన్నాట్ ప్లేస్లోని సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద నిరసనకు ప్రజలను ప్రేరేపించారనే ఆరోపణ వాస్తవాలకు విరుద్ధమని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. తాను అదే రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు మందీ హౌస్ వద్ద శాంతియుతంగా సమావేశం కావాలని పిలుపునిచ్చానని, అక్కడే తనను అదుపులోకి తీసుకున్నారని తెలిపారు.
ఢిల్లీ హైకోర్టుకు అక్టోబర్ 25 వరకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ, ఈ పిటిషన్పై అత్యవసర విచారణ కోరనున్నట్లు నేహా బోరా తరఫు న్యాయవాదులు తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కన్వీనర్ అభిజీత్ దీప్కే జెండా ప్రదర్శనకు పిలుపునిచ్చారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద జాతీయ జెండాను ఎగురవేసినందుకు ఆ పార్టీ సహ కన్వీనర్లు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రంకాను అరెస్టు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు. వారిద్దరినీ కస్టడీకి పంపించారు.
నేహా బోరా పిటిషన్పై హైకోర్టు తీసుకునే నిర్ణయం కీలకం కానుంది. ముఖ్యంగా, శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగే అవకాశం ఉందనే కారణంతో పోలీసులు విధించే ముందస్తు ఆంక్షలకు తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయా, నిరసన తెలిపే హక్కుపై వాటి ప్రభావం ఏమిటనే అంశాలు తదుపరి విచారణలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకోనున్నాయి.