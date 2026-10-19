‘నాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వమ్మా’ అంటూ ఎంపీ కన్నీటి పర్యంతం

కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్లో దుర్గాపూజ సందర్భంగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) ఎంపీ, మమతా బెనర్జీ విధేయుడు కల్యాణ్ బెనర్జీ భావోద్వేగానికి గురై కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. దుర్గాదేవి విగ్రహం పక్కన కూర్చుని ప్రార్థనలు చేస్తూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఆయన.. “అమ్మా.. నాకు వివేకం, బలం, జ్ఞానం, భక్తి ప్రసాదించు” అని వేడుకున్నారు. మరోవైపు, కోల్కతాలో దుర్గాపూజ మండపం వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటకు పోలీసుల నిర్లక్ష్యమే కారణమని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ ఘటనలో 19 మంది మరణించిన విషయం తెలిసిందే.
సోమవారం దుర్గాపూజ మండపంలో ప్రార్థనలు చేస్తున్న సమయంలో కల్యాణ్ బెనర్జీ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. దేవిని స్తుతిస్తూ సంస్కృత శ్లోకం పఠించిన ఆయన కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ దృశ్యాలు కెమెరాలో నమోదయ్యాయి. కల్యాణ్ బెనర్జీ శ్రీరాంపూర్లోని 5, 6 పల్లి గ్రూప్ అండ్ బిజినెస్ అసోసియేషన్ దుర్గాపూజకు ప్రధాన సంరక్షకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
హుగ్లీ జిల్లాలోని శ్రీరాంపూర్ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన ఉన్న ఆర్ఎంఎస్ మైదానంలో ప్రతి ఏడాది ఆయన ఘనంగా దుర్గాపూజ నిర్వహించేవారు. అయితే ఈ ఏడాది ఆ మైదానంలో అధికార భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన వ్యక్తులు పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. దీంతో కల్యాణ్ బెనర్జీ తాను నివసించే గంగా దర్శన్ నివాసంలో జరిగిన దుర్గాపూజలో పాల్గొన్నారు.
తొక్కిసలాటకు పోలీసుల వైఫల్యమే కారణం!
కోల్కతాలో దుర్గాపూజ మండపం వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటపై కల్యాణ్ బెనర్జీ పోలీసుల తీరును తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. కోల్కతా పోలీస్ కమిషనర్, డిప్యూటీ కమిషనర్, అసిస్టెంట్ కమిషనర్, సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. “పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు? అలాంటి పరిస్థితిని ఎలా అనుమతించారు?” అని ఆయన ప్రశ్నించారు. మండపంలోకి ప్రవేశించే, బయటకు వెళ్లే మార్గాలు ఇరుకైన సందుల్లో ఉన్నాయని తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి, పోలీసు అధికారులు మండపాన్ని ప్రారంభించినప్పటికీ తగిన ఏర్పాట్లు లేని విషయాన్ని ఎందుకు గుర్తించలేదని ప్రశ్నించారు. అక్కడ సరిపడా పోలీసు బలగాలు కూడా లేవని విమర్శించారు. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పూర్తిగా విఫలమైన ఘటన అని ఆరోపించారు. ఈ ప్రమాదానికి ముఖ్యమంత్రిని కూడా బాధ్యురాలిగా పేర్కొన్నారు.
కాగా, దుర్గాపూజ పశ్చిమ బెంగాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగల్లో ఒకటి. ఈ వేడుకల్లో భక్తులు దుర్గాదేవిని పూజిస్తూ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. సంధి పూజ దుర్గాపూజలో కీలకమైన ఆచారం.
Kalyan Banerjee in tears during Durga Puja. The man who abused, mimicked and mocked everyone when TMC was in power, is now crying inconsolably after TMC lost power in Bengal. Power is temporary, videos are permanent. Karma is real. https://t.co/uOUeI8TujY
— Gaurav (@k_gauravs) October 19, 2026