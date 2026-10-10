ఫాం–7 తొలగింపు దరఖాస్తులపై ఈసీ పరిమితి 

న్యూఢిల్లీ: ఓటర్ల జాబితాల నుంచి పేర్లను తొలగించాలంటూ పెద్ద సంఖ్యలో దరఖాస్తులు అందజేస్తున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అప్రమత్తమైంది. ఈ దరఖాస్తులపై పరిమితి విధించింది. ఫాం–7కు సంబంధించి ఒక్కో వ్యక్తి గరిష్టంగా 10 దరఖాస్తులను మాత్రమే అందజేయాలని స్పష్టం చేసింది. అధికారులు అంతకుమించి ఆమోదించబోరని పేర్కొంది.
ఓటర్ల జాబితాల సవరణ ప్రక్రియ దుర్వినియోగం కాకుండా, అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లను తొలగించకుండా నిరోధించడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామంది. పరిమితి వల్ల అధికారులపై పనిభారం తగ్గుతుందని కూడా ఈసీ వివరించింది. ఇలాంటి దరఖాస్తులను పరిశీలించిన తర్వాత అధికారులు ఆ ఓటర్లకు నోటీసులు జారీ చేస్తారు. వారి వాదనలను వ్యక్తిగతంగా విని, తగు ఆధారాలను పరిశీలించి సంతృప్తి చెందినట్లయితే తొలగింపు అభ్యర్థనను కొట్టిపారేస్తారు.