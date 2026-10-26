 ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 25 సినిమాలు.. ఆ ఐదు అస్సలు మిస్ కావొద్దు | Upcoming OTT Movies October Last Week 2026 | Sakshi
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OTT Movies This Week: ఓటీటీల్లో 25 మూవీస్.. మరి థియేటర్లలో?

Oct 26 2026 12:43 PM | Updated on Oct 26 2026 12:45 PM

Upcoming OTT Movies October Last Week 2026

దసరా హడావుడి అంతా అయిపోయింది. మళ్లీ ఎవరిపనుల్లో వాళ్లు పడిపోయారు. మరోవారం కూడా వచ్చేసింది. ఈ వీకెండ్ థియేటర్లలోకి వెంకటేశ్-త్రివిక్రమ్ కాంబోలో తెరకెక్కిన 'ఆదర్శ కుటుంబం' రానుంది. దీంతో పాటే సీరియల్ బ్యూటీ జ్యోతి పూర్వాజ్ హీరోయిన్‌గా చేసిన కిల్లర్, చంద్రయాన్ అనే చిన్న చిత్రాలు రిలీజ్ కాబోతున్నాయి.

(ఇదీ చదవండి: ఒక్కరోజే ఓటీటీల్లోకి వచ్చేసిన 22 సినిమాలు)

మరోవైపు ఓటీటీల్లో 25కి పైగా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో విజయ్ సేతుపతి 'బత్తా' అస్సలు మిస్ అవ్వొద్దు. తెలుగులోనూ ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. దీనితో పాటు అవరచన్ & బాయ్స్, ఇమ్మోర్టల్ లాంటి డబ్బింగ్ మూవీస్‌తో పాటు కీర్తి సురేశ్ 'అక్క', రుద్రవనం పీఎస్ అనే తెలుగు సిరీస్‌లు చూడాలనే ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ రానుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (అక్టోబర్ 26 నుంచి నవంబర్ 01 వరకు)

సోనీ లివ్

  • ఇమ్మోర్టల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అక్టోబర్ 30

హాట్‌స్టార్

  • లవ్ ఆల్వేస్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 30

  • అబ్సెసన్: ద ఒరిజినల్ అన్ కట్ వెర్షన్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ‍అక్టోబర్ 30

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • మినిమమ్ వేజ్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 26

  • ద వన్ అబౌట్ మాథ్యూ పెర్రీ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ) - ‍అక్టోబర్ 27

  • దిండోరా సీజన్ 1 (హిందీ సిరీస్) - ‍అక్టోబర్ 28

  • బత్తా (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - అక్టోబర్ 29

  • బలారా: ద బ్లడ్ ఐలాండ్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 29

  • యూ, మీ, అజ్ (ఇటాలియన్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 29

  • అవరచన్ & బాయ్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అక్టోబర్ 30

  • ఎస్ఐ యుగంధర్ (తెలుగు మూవీ) -  అక్టోబర్ 30

  • అక్క (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 30

  • సిగ్మా (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అక్టోబర్ 30

  • హౌ టూ రూయిన్ దివాళి: మీట్ ద పేరెంట్స్ (సౌతాఫ్రికన్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 30

  • ఏ కపుల్ ఆఫ్ లైస్ (స్వీడిష్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 30

  • కొలిజన్ కోర్స్ (స్పానిష్ మూవీ) - అక్టోబర్ 30

  • డెడ్ ఎండ్ జాబ్ (కొరియన్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 30

  • మీథే మే క్యాన్ హై (హిందీ సిరీస్) - అక్టోబర్ 30

  • అబ్సెస్ (అరబ్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 30

  • ఎస్‌సీటీవీ: ద గ్రేట్ షో యూ నెవర్ హెర్డ్ ఆఫ్ (కెనడియన్ షో) - అక్టోబర్ 30

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • డ్రైవ్: ద ప్రెటెండర్స్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - అక్టోబర్ 28

  • అపోకలిప్స్ జెడ్: న్యూ వరల్డ్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - అక్టోబర్ 30

జీ5

  • హాస్టల్ హడ్సా (హిందీ సిరీస్) - అక్టోబర్ 28

  • రుద్రవనం పీఎస్ (తెలుగు సిరీస్) - అక్టోబర్ 30

ఆపిల్ టీవీ ప్లస్

  • నోక్టర్న్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబర్ 30

(ఇదీ చదవండి: శోభనం జరగనివ్వని 'తోకచుక్క'.. మలయాళ థ్రిల్లర్ 'ధూమకేతు' ఓటీటీ రివ్యూ)

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