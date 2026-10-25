వచ్చే నెల 5న అంటే మరో రెండు వారాల్లో 'రామాయణ' సినిమా థియేటర్లలోకి రాబోతుంది. రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి.. రాముడు, సీత పాత్రలు చేశారు. యష్, రావణుడిగా కనిపించనున్నాడు. నితీశ్ తివారీ దర్శకుడు. ఇప్పటికే టికెట్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేశారు. మరోవైపు ప్రమోషన్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రెండు పాటలు వదిలారు. తాజాగా మరో సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు.
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'రంగులే రంగులే.. మంగళ భరితమే.. జానకీ రాముల బంధమే' అంటూ ఈ పాటలో రాముడు-సీత మధ్య బంధాన్ని ఆవిష్కరించారు. పాట వినడానికి బాగానే ఉంది కానీ తెలుగు సాహిత్యమే అర్థం కాలేదు. వింటుంటే హిందీ డబ్బింగ్ పాట అని తెలిసిపోతోంది.
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