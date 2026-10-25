 కాల్పుల ఘటన.. హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ సంచలన నిర్ణయం | After Incident Actor Tiger Shroff Juhu House Sold | Sakshi
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Tiger Shroff: రూ.9 కోట్లకు ఇంటిని అమ్మేసిన టైగర్ ష్రాప్

Oct 25 2026 8:42 AM | Updated on Oct 25 2026 8:42 AM

After Incident Actor Tiger Shroff Juhu House Sold

వారం క్రితం బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్‌పై దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. ముంబైలోని జుహు ప్రాంతంలోని ఓ ఫుట్‌బాల్ గ్రౌండ్ నుంచి కారులో వెళ్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ నటుడికి స్వల్ప గాయాలు కాగా డ్రైవర్, ఉమేశ్ అనే అభిమాని మాత్రం తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన నుంచి కోలుకుంటున్న టైగర్ ఇప్పుడు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.

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ముంబైలోని  తన అపార్ట్‌మెంట్‌ని టైగర్ ష్రాఫ్ రూ.9 కోట్లకు అమ్మేశాడు. అక్టోబర్ 18న ఇతడిపై కాల్పులు జరగ్గా సరిగ్గా నాలుగు రోజుల తర్వాత అంటే 22వ తేదీన ఈ ఫ్లాట్ లావాదేవీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయింది. అయితే దుండగులు తొలుత మరో బాలీవుడ్ స్టార్‌ని టార్గెట్ చేశారని, అక్కడ భద్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్లాన్ మార్చి టైగర్‌పై దాడికి పాల్పడ్డారని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

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