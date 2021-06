ముంబై: దేశంలోని అన్ని భాషల అగ్ర హీరోలను టార్గెట్ చేస్తూ.. అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటాడు సినీ నటుడు, విమర్శకుడు కమాల్​ ఖాన్​ అలియాస్ కేఆర్​కే. రాధే సినిమా, హీరో సల్మాన్​ ఖాన్​పై అనుచిత కామెంట్లు చేసి కోర్టు నోటీసుల దాకా పరిస్థితి తెచ్చుకున్నాడు. అయితే ఇంత జరుగుతున్నా తగ్గేది లేదంటున్నాడు కేఆర్​కే. తాజాగా రాధే హీరోయిన్​ దిశాపటానీని టార్గెట్​ చేసి వెటకారపు కామెంట్లు చేశాడు.

నటి దిశా పటానీ ఒకప్పుడు ఆర్టిస్ట్​ పార్థ్​ సమథాన్​తో సన్నిహితంగా ఉండేది. దీంతో వాళ్లిద్దరూ డేటింగ్ చేసినట్లు పుకార్లు నడిచాయి. అయితే మీడియాకు చిక్కని వాళ్ల క్లోజ్​ ఫొటోలను కొన్నింటిని కేఆర్​కే సంపాదించాడు. వాటిని తన ట్విట్టర్​లో పోస్ట్​ చేసి ‘దిశ బ్రదర్​’ అంటూ వెటకారపు కామెంట్స్ చేశాడు. అయితే వెంటనే ఆ ఫొటోలను డిలీట్ చేశాడు కమాల్​. కొందరు నాకీ ఫొటోలు పంపారు. ఆమె దిశకి బ్రదర్​ అని చెప్పారు. నాకీ ఫొటోలు నచ్చి పోస్ట్ చేశా. కొందరు కుక్కల్లా మొరుగుతుంటారు. ఆమె అతనికి బ్రదరో కాదో తెలియదు. అందుకే ఆ ఫొటోలు డిలీట్ చేశా. అని మరో పోస్ట్ పెట్టాడు కేఆర్​కే.

Someone did send me some photos on Twitter only and he said that he is #DishaPatani brother with her. I liked photos, so I posted with good caption. But people were barking like DOGS. I deleted photos because I don’t know that boy and I am not sure if he is really her brother.

— KRK (@kamaalrkhan) June 2, 2021