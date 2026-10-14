‘జైలర్‌ 2’ ఫస్ట్‌ రివ్యూ.. రజనీకాంత్‌ ఖాతాలో హిట్‌ పడినట్లేనా?

రజనీకాంత్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘జైలర్ 2’. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో రమ్యకృష్ణ, మోహన్ లాల్, శివరాజ్ కుమార్, ఎస్జే సూర్య, విద్యాబాలన్, మిథన్ చక్రవర్తి, మిర్నా కీలక పాత్రలు పోషించారు. వీరితో పాటు హృతిక్ రోషన్, విజయ్ సేతుపతిల గెస్ట్ గెస్ట్ అప్పియరెన్స్ ఉందట. అనిరుధ్ సంగీతం అందించాడు. మూడేళ్ల క్రితం వచ్చిన ‘జైలర్’ చిత్రానికి సీక్వెల్గా తెరకెక్కిన జైలర్ 2..అక్టోబర్ 15న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే అన్ని దేశాల్లోనూ ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ పూర్తయింది.
ఇండియాలో ఈ చిత్రానికి యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. సినిమ నిడివి 2 గంటల 45 నిమిషాల వరకు ఉంటుందని తెలిసింది. రక్తపాతం ఎక్కువ ఉన్న కొన్ని సీన్లను తొలగించడంతో అభ్యంతరకర డైలాగలను మ్యూట్ చేయాలని ఆదేశించారు. ఒకటి రెండు సీన్లు తప్పితే పెద్దగా అభ్యంతరం చెప్పకుండానే సెన్సార్ సభ్యులు ఈ సినిమాకు అనుమతి ఇచ్చారట.
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ఈ మూవీ ప్రివ్యూ షో రీసెంట్ గా లండన్ లో ప్రదర్శించారట.దీంతో ఈ సినిమా కథ, కథనాలపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. కథ విషయానికొస్తే..కొడుకు మరణం తర్వాత రిటైర్డ్ జైలర్ ముత్తువేల్ పాండ్యన్ (రజనీకాంత్) భార్య విజయ పాండియన్(రమ్యకృష్ణ), కోడలు శ్వేతా పాండియన్(మిర్నా), మనవడు రిత్విక్(రిత్విక్)లకు ఎలాంటి అపాయం కలగకుండా కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో డ్రగ్స్ మాఫియా డాన్ (మిథున్ చక్రవర్తి), , ఆయన కుమారుడు బోధి కల్పక్ (ఎస్జే సూర్య), ఆయన కోడలు కాంతా కల్పక్ (విద్యాబాలన్) నుంచి తన కుటుంబానికి ప్రాణాపాయం ఏర్పడుతుంది. ఆ సమయంలో ముత్తువేల్ పాండ్యన్, ఆయన స్నేహితులు మ్యాథ్యూ (మోహన్ లాల్), నరసింహా (శివ రాజ్ కుమార్), కామదేవ్ (జాకీ ష్రాఫ్), హృతిక్ రోషన్, విజయ్ సేతుపతి సహాయంతో ఎలా వారి ఆట కట్టించాడు అనేది ఈ సినిమా కథ.
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ఇప్పటివరకు ఈ సినిమాకు వచ్చిన టాక్ ప్రకారం.. ఫస్టాఫ్ రజనీకాంత్ మాస్ ఎలివేషన్లతో పాటు దిలీప్ కుమార్ మార్కు కామెడీతో సాగుతుదంట. ఎక్కడ బోర్ కొట్టించకుండా గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ప్లేతో నడిపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ అదిరిపోయిందట. సెకండాఫ్లో వరుస సర్ప్రైజ్లతో కథనం పరుగులు పెట్టిస్తుందట. క్లైమాక్స్లో హృతిక్ రోషన్తో వచ్చే సన్నివేశాలు అందరిని ఆకట్టుకుంటాయట. అనిరుధ్ నేపథ్య సంగీతం కూడా బాగుందట.
మరోవైపు ఈ సినిమాపై నెగెటివ్ టాక్ కూడా వినిపిస్తుంది. జైలర్ మాదిరి ఈ సీక్వెల్ ఆకట్టుకోలేదని..ట్విస్టులు కూడా ఈజీగా పసిగట్టేలా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. స్టార్ క్యాస్ట్ని సరిగా వాడుకోలేకపోయారనే, రజనీకాంత్ నిలబడి యాక్షన్ చేయించాడే తప్ప.. ఆయన చేసిందేమి లేదనే నెగెటివ్ టాక్ కూడా వినిపిస్తోంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది అనేది తెలియాలంటే రేపటి వరకు ఆగాల్సిందే.