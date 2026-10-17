 రియాలిటీలో ఆలోచన | Devika Bhat Looks Charming Alongside Kiran Abbavaram In Realty | Sakshi
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రియాలిటీలో ఆలోచన

Oct 17 2026 3:42 AM | Updated on Oct 17 2026 3:49 AM

Devika Bhat Looks Charming Alongside Kiran Abbavaram In Realty

కిరణ్, దేవికా భట్‌

కిరణ్‌ అబ్బవరం హీరోగా నటిస్తూ, కథ–స్క్రీన్‌ ప్లే అందించడంతో పాటు స్వీయ దర్శకత్వం వహిస్తున్న సినిమా ‘రియాలిటీ’. ఈ చిత్రంలో దేవికా భట్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, శరత్‌ కుమార్, సాయి కుమార్, రోహిణి, అన్నపూర్ణమ్మ, సుదర్శన్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. 

జాయ్‌ ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై సుధాకర్‌ చాగంటి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు సురేష్‌ ఎర్రా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కాగా, ఈ చిత్రంలోని ఆలోచన పాత్రలో దేవికా భట్‌ నటిస్తున్నట్లు వెల్లడించి, ఆమె ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. డిసెంబరు 25న  విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి సంగీతం: భీమ్స్‌ సిసిరోలియో.  

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