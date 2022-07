Chiranjeevi Present Laal Singh Chaddha Telugu Version: పాత్రకు తగిన ఆహార్యం, నటనతో మెప్పిస్తాడు బాలీవుడ్ మిస్టర్‌ పర్‌ఫెక్ట్‌ ఆమిర్‌ ఖాన్‌. 57 ఏళ్ల వయసులో ఆయన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం 'లాల్‌సింగ్‌ చద్దా'. హాలీవుడ్‌ మూవీ 'ఫారెస్ట్‌ గంప్‌'కు రీమేక్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రంలో అక్కినేని నాగచైతన్య కీలక పాత్రలో నటించిన విషయం తెలిసిందే. అద్వైత్‌ చందన్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ ఆగస్టు 11న ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటివరకు ఈ మూవీ హిందీలో మాత్రమే వస్తున్నట్లు తెలుసు. అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్‌ కూడా రాబోతుంది.

ఈ తెలుగు వెర్షన్‌ను మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి విడుదల చేయనున్నారు. చిరంజీవి సమర్పణలో 'లాల్‌ సింగ్ చద్దా' తెలుగులో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రానుంది. ఈ విషయాన్ని ట్విటర్‌ వేదికగా చిరంజీవి తెలిపుతూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కాగా, ఇటీవల ఈ చిత్రాన్ని అమీర్‌ఖాన్‌తో కలిసి తన నివాసంలో చిరంజీవి స్పెషల్‌గా వీక్షించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా చిరుకి నచ్చి తెలుగులో విడుదల చేస్తానని అమీర్‌ ఖాన్‌ కోరారు. అందుకు అమీర్ ఖాన్‌ కూడా అంగీకారం తెలపడంతో తెలుగులోనూ రిలీజ్‌ చేయనున్నారు చిరు.

'ఇది ఒక ఎమోషనల్‌ స్టోరీ. నా ప్రియమిత్రుడు అమీర్‌ ఖాన్‌ నటించిన లాల్‌ సింగ్‌ చద్దా చిత్రాన్ని తెలుగు వెర్షన్‌లో విడుదల చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ చిత్రం తెలుగు ప్రేక్షకులకు కచ్చితంగా నచ్చుతుంది' అని చిరంజీవి ట్వీట్‌ చేశారు.

Our Telugu audiences are surely going to love him ! pic.twitter.com/Tb2apAaJrz

Feel very privileged to present the Telugu version of my dear friend #AamirKhan ‘s wonderful emotional roller coaster #LaalSinghChaddha

Fascinating how a chance meeting & a little chat with my dear friend #AamirKhan @Kyoto airport - Japan, few years ago led to me becoming a part of his dream project #LaalSinghChaddha

Thank You #AamirKhan for the exclusive preview at my home.Heartened by your warm warm gesture! pic.twitter.com/hQYVZ1UQ5m

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 16, 2022