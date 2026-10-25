బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో ఏడో వారం ఉత్కంఠ మొదలైంది. ఈ వారం ఆడియెన్స్ ఓటింగ్ ద్వారా దక్షి ఎలిమినేట్ అయినట్లు తాజాగా విడుదలైన ప్రోమోలో చూపించారు. హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఆమె.. స్టేజ్పై రోహిత్, షాలినీలకు ఆట తీరుపై కీలక సలహాలు ఇచ్చింది. అయితే మరోవైపు రెడ్ జోన్లో ఉన్న షాలినీ కూడా ఎలిమినేట్ అయినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందనే వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది.
నాలానే నువ్వు ఉంటే బయటకు వస్తావ్
స్టేజ్పైకి వచ్చిన దక్షికి నాగార్జున ఓ టాస్క్ ఇచ్చారు. ఇందులో భాగంగా ఇంటి సభ్యులకు సలహాలు ఇవ్వాలని సూచించారు. ముందుగా శ్వేతతో మాట్లాడుతూ.. ‘నాలానే నువ్వు ఉంటే బయటకు వస్తావ్’ అని చెప్పింది. అనంతరం ‘నోరు మూసుకో’ అనే సలహా ఎవరికి ఇస్తావని నాగార్జున ప్రశ్నించగా.. షాలినీ వెంటనే లేచి నిలబడింది. దీంతో నాగార్జున నవ్వుతూ.. చెప్పకముందే ఎలా నిల్చుంటావని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
ఇక రోహిత్కు దక్షి ఇచ్చిన సలహా ఆసక్తికరంగా మారింది. ‘మైండ్తో ఆట ఆడు.. హార్ట్తో కాదు. అందుకే నీ గేమ్ డౌన్ అవుతోందని అనుకుంటున్నా’ అని చెప్పింది. మరి దక్షి మాటలను రోహిత్ ఎంతవరకు తీసుకుంటాడు? తన ఆట తీరును మార్చుకుంటాడా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన దక్షి మాత్రం హౌస్లో తనదైన ముద్ర వేయలేకపోయింది. ఈ వారం పెద్దగా ప్రభావం చూపించకపోవడంతో ఆడియెన్స్ ఓట్లలో వెనుకబడినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు శ్వేత, నీతూ, శివ్ తమ ఆటతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
రెడ్ జోన్ నుంచి షాలినీ ఎలిమినేట్
ఇదిలా ఉంటే.. సీక్రెట్ రూమ్ నుంచి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన షాలినీ ఆట తీరుపై కూడా చర్చ జరుగుతోంది. ఆమె ప్రవర్తన, మాటతీరు, ఇతర ఇంటి సభ్యులతో గొడవలు ప్రేక్షకుల్లో అసంతృప్తికి కారణమయ్యాయనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెడ్ జోన్ నుంచి షాలినీ ఎలిమినేట్ అయినట్లు వినిపిస్తోంది. అయితే ఆమె ఎలిమినేషన్ నిజమేనా? ఒకవేళ జరిగితే ఎవరి నిర్ణయంతో బయటకు వెళ్లింది? అన్నది పూర్తి ఎపిసోడ్ ప్రసారమైతేనే స్పష్టత రానుంది.
(ఇదీ చదవండి: బాలనటిగా అరంగ్రేటం చేసిన ప్రముఖ నిర్మాత కూతురు)