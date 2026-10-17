 ఇంధన వ్యవస్థలపై రష్యా దాడులు  | Russia has launched fierce attacks across nine regions in Ukraine | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంధన వ్యవస్థలపై రష్యా దాడులు 

Oct 17 2026 5:14 AM | Updated on Oct 17 2026 5:14 AM

Russia has launched fierce attacks across nine regions in Ukraine

కీవ్‌: రష్యా శుక్రవారం ఉక్రెయిన్‌లోని తొమ్మిది ప్రాంతాలపై భీకర దాడులకు పాల్పడింది. ఇంధన, విద్యుత్‌ వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని చేపట్టిన ఈ దాడుల ఫలితంగా వేలాది నివాసాల్లో చీకట్లు అలుముకున్నాయి. దాడుల్లో కనీసం 15 మంది గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పట్టణాలు, నగరాల్లో నీటి సరఫరా, హీటింగ్‌ వ్యవస్థలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయన్నారు.

 ఇలా ఉండగా, గురువారం రాత్రి తమ భూభాలపై ఉక్రెయిన్‌ ప్రయోగించిన 644 డ్రోన్లను మధ్యలోనే అడ్డుకున్నట్లు రష్యా రక్షణ శాఖ తెలిపింది. మాస్కోలోని విమానాశ్రయాల్లో డ్రోన్ల దాడుల కారణంగా కనీసం 200 విమానాలు ఆలస్యంగా నడిచాయని, సెయింట్‌ పీటర్స్‌బర్గ్‌ విమానాశ్రయంలో 46 విమానాలు రద్దవడమో లేక ఆలస్యంగా నడిచాయని తెలిపింది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఇట్లు అర్జున'కి అండగా కింగ్ నాగార్జున (ఫొటోలు)
photo 2

ఇంట్లో అమ్మవారి పూజ చేసిన డైరెక్టర్ మారుతి (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళనాడులోని దేవాలయాలన్నీ తిరిగేస్తున్న సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)
photo 4

'సలార్' పృథ్వీరాజ్ బర్త్ డే.. లవ్లీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన భార్య
photo 5

'జైలర్ 2' కటానా గర్ల్.. ఫొటోలు షేర్ చేసిన నటి

Video

View all
Koppula Sambhaiah About Municipal Election Nomination 1
Video_icon

ఎన్ని కుట్రలు చేసినా నామినేషన్లు వేసి తీరుతాం
Anchor Eshwar SENSATIONAL Reaction On TDP Rowdies Attack On MP Mithun Reddy 2
Video_icon

బీహార్ తలదించుకునేలా ఏపీ లో రెడ్ బుక్ అరాచకాలు
Mithun Reddy,Bhumana karunakar Reddy MASS WARNING To Nara Lokesh 3
Video_icon

లోకేష్ ఈ రోజుని గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాం... మిథున్ రెడ్డి, భూమన మాస్ వార్నింగ్
Who Is 7th Week Captain BIGG BOSS 10 Telugu Leaks 4
Video_icon

BIGG BOSS లీక్స్.. ఈ వీక్ CAPTAIN అతనే..?
Jailer 2 Cast Remunerations Revealed 5
Video_icon

షాకిస్తోన్న జైలర్ 2... రజనీ రెమ్యునరేషన్ తో 4 సినిమాలు..!
Advertisement
 