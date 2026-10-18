 కొత్తగా... మా దుర్గా | Sand artist Sudarsan Pattnaik creates on a sand sculpture of GoddessDurga | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొత్తగా... మా దుర్గా

Oct 18 2026 4:19 AM | Updated on Oct 18 2026 4:19 AM

Sand artist Sudarsan Pattnaik creates on a sand sculpture of GoddessDurga

ఈ ఏడాది దుర్గాపూజ కోసం ప్రఖ్యాత సైకత శిల్పి సుదర్శన్‌ పట్నాయక్‌ ఇసుకను మాత్రమే కాదు కూరగాయలు, పండ్లను కూడా ఉపయోగించారు. పది రకాల పండ్లు,  ఇరవై రెండు రకాల కూరగాయలతో రూపొందించిన ‘మా దుర్గా’ సైకత శిల్పం విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

‘పండుగ సమయంలో కళాకారులు అమ్మవారిని వివిధ రూపాల్లో చిత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. నాది కూడా అలాంటి ప్రయత్నమే. అమ్మవారిని ప్రత్యేక రూపంలో ప్రదర్శిస్తూ, కళాకృతిని మించిన సందేశాన్ని అందించడమే నా ఉద్దేశం’ అంటున్నారు సుదర్శన్‌ పట్నాయక్‌.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 2

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : హనుమంత వాహనంపై కోదండ రామునిగా శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Attack On YSRCP Candidate Family 1
Video_icon

నామినేషన్ వేయనియ్యకుండా.. టీడీపీ నేతల అరాచకం.. చోద్యం చూస్తున్న పోలీసులు..
MP YS Avinash Reddy Strong Warning To Police Over Firing On YSRCP Leaders 2
Video_icon

AK-47తో YSRCP నేతలపై కాల్పులు... YS అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..!
USA Hit By 3 Massive Storms At Once 3
Video_icon

అమెరికాలో మహా ప్రళయం.. ఒకేసారి 3 రాకాసి తుఫానులు!
Director Nelson Dilipkumar Plans A Multistarrer With Allu Arjun And Jr NTR 4
Video_icon

బన్నీ - జూ ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్.. నెల్సన్ మాస్టర్ ప్లాన్...
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders House 5
Video_icon

కడపలో ఉద్రిక్తత.. కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులపై కత్తి పోట్లు.. బండి దీప్తి ఇంటిపై దాడి!
Advertisement
 