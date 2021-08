Boycott Myntra trending on Twitter: మనోభావాలు.. దెబ్బతినడానికి ప్రత్యేకించి కారణాలు అక్కర్లేని రోజులివి. అలాంటిది చిన్న కారణం దొరికినా.. వివాదాన్ని రేపి, రచ్చ చేసి గోల చేస్తున్నారు చాలామంది. ఈ తరుణంలో దుస్తుల ఈ-కామర్స్‌ సంస్థ మింత్రా విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది. బాయ్‌కాట్‌ మింత్రా పేరుతో సోషల్‌ మీడియాలో కుప్పలుగా పోస్ట్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. దానికి కారణం.. ఓ పాత ఫేక్‌ పోస్ట్‌.

లోగో మార్పుతో వివాదంలో నిలిచిన మింత్రా.. ఇప్పుడు మరో విమర్శను ఎదుర్కొంటోంది. మహాభారత దుశ్వాసన పర్వంలో కృష్ణుడు, ద్రౌపదికి వలువలు అందించే ఘట్టాన్ని తమ ప్రమోషన్‌కు వాడుకుందనేది మింత్రాపై వినిపిస్తున్న ఆరోపణ. ఈ కారణంతోనే హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా మింత్రా వ్యవహరించిందని.. కాబట్టి తక్షణమే దానిని అన్‌-ఇన్‌స్టాల్‌ చేయాలని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.



This is not an ad, it is a direct insult to Hinduism & Hindu’s everywhere. It’s time to send a message loud & clear: Anti-Hindu propaganda will no longer be met with passivity. It will be met with action. #BoycottMyntra pic.twitter.com/EThpeT0xrL — Kavita (@Sassy_Hindu) August 22, 2021

Guy's this has not been done by @myntra it is a post shared on 2016 which has popped now . I'm not supporting myntra but what wrong is wrong . An I'm not an anti-Hindu . I love my religion but we should not blindly tweet without knowing thefact do fact check once #BoycottMyntra pic.twitter.com/MIH2NDt5v4 — B Sanki (@sanjubhujlthapa) August 23, 2021

Abe yaar bc pagal hain kya log? #BoycottMyntra but why?

5 saal pehle ka incident hai ye and myntra has said they didn’t create this artwork neither did they endorse it. Bhai ek baar double check to kar liya karo!🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/Hl5osQcNT0 — Sanjay Beniwal (@noSanjayBeniwal) August 23, 2021

ఈ మేరకు ఉదయం నుంచి విపరీతమైన పోస్టులు ట్విటర్‌లో కనిపిస్తుండడంతో.. ట్రెండింగ్‌లోని వచ్చింది. అయితే ఈ పోస్ట్‌ కొత్తది కాదు. మింత్రా డిజైన్‌ చేసింది అంతకన్నా కాదు.



2016లోనే ఈ ఫేక్‌ పోస్ట్‌ వైరల్‌ అయ్యింది. ఆ టైంలోనే స్పందించిన మింత్రా.. అలాంటి ఆర్ట్‌ వర్క్‌ను తాము సృష్టించలేదని, ఎండోర్స్‌ కూడా చేయలేదని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పుడు మళ్లీ హిందుత్వఅవుట్‌లౌడ్‌( @hindutvaoutloud) అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పేజీ నుంచి ఈ పోస్ట్‌ అప్‌లోడ్‌ అయ్యింది. కొందరు మింత్రాకు మద్దతుగా ఈ ఫేక్‌ ఓల్డ్‌ పోస్ట్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.