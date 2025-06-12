మేషం... కొత్త పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల ఆదరణ, అభిమానం పొందుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. ఇంతకాలం ఎదుర్కొన్న కొన్ని సమస్యలు తేలిగ్గా పరిష్కరించుకుంటారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యతిరేక పరిస్థితులు సైతం అనుకూలురుగా మార్చుకుంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుని ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం గతం కంటే కొంత మెరుగుపడుతుంది. కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి. వ్యాపారాలలో ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం. రాజకీయవర్గాలకు పదవులు ఊరిస్తాయి. వారం ప్రారంభంలో మిత్రులతో కలహాలు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. గులాబీ, ఎరుపు రంగులు. శ్రీరామస్తోత్రాలు పఠించండి.
వృషభం... కొత్త పనులు చేపట్టి విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో విభేదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. ఇతరులకు సైతం చేయూతనిచ్చి వారి ఆదరణ పొందుతారు. సంఘంలో గౌరవమర్యాదలు పొందుతారు. ఎంతోకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు కొలిక్కి వస్తాయి. ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. వాహనాలు, ఇళ్లు కొనుగోలు చేస్తారు. కాంట్రాక్టులు దక్కించుకుంటారు. సేవాకార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వివాహయత్నాలు సానుకూలమవుతాయి. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. పెట్టుబడులు సమకూరతాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త హోదాలు దక్కించుకుంటారు. పారిశ్రామికవర్గాల కృషి ఫలిస్తుంది. వారం చివరిలో వ్యయప్రయాసలు. ఆరోగ్యసమస్యలు. ఆకుపచ్చ, గులాబీ రంగులు. దేవీఖడ్గమాల పఠించండి.
మిథునం.... ఆర్థిక పరిస్థితి మొదట్లో ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా క్రమేపీ అధిగమిస్తారు. సంఘంలో గౌరవమర్యాదలు పొందుతారు. చిన్ననాటి స్నేహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అనుకున్న పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. శుభకార్యాల నిర్వహణపై చర్చలు సఫలమవుతాయి. వాహనాలు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రముఖుల నుంచి అందిన సందేశం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగి లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు సమర్థనీయంగా నిర్వహిస్తారు. పారిశ్రామికవర్గాలకు సంతోషకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. వారం మధ్యలో బంధువులతో తగాదాలు. అనారోగ్య సూచనలు. పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు. విష్ణుసహస్రనామ పారాయణ చేయండి.
కర్కాటకం... పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో గందరగోళం తొలగుతుంది. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుని ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. బంధువులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. భూవివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. అనుకున్న సమయానికి నిర్ణయాలు తీసుకుని అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో కీలక మార్పులు సంభవం. రాజకీయవర్గాలకు అపవాదులు తొలగి ఊరట లభిస్తుంది. వారం ప్రారంభంలో ధనవ్యయం. కుటుంబంలో సమస్యలు. ఎరుపు, పసుపు రంగులు. కనకధారా స్తోత్రాలు పఠించండి.
సింహం... ఎంతటి కార్యక్రమం చేపట్టినా ఎవరి తోడు లేకుండా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు మరింత అనుకూలిస్తాయి. ఖర్చులు అదుపులోకి వస్తాయి. దూరపు బంధువులు సుదీర్ఘకాలం తరువాత కలుస్తారు. సేవాకార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులు సత్తా చాటుకుని అవకాశాలు సాదిస్తారు. కుటుంబసమస్యలు నేర్పుతో పరిష్కరించుకుంటారు. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. గృహ నిర్మాణయత్నాలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. వ్యాపారాలు అభివృద్ధిపథంలో సాగిపోతాయి. ఉద్యోగాలలో ఉన్నతస్థితికి మార్గం ఏర్పడుతుంది. రాజకీయవర్గాలకు కొత్త ఆశలు చిగురిస్తాయి. వారం చివరిలో వ్యయప్రయాసలు. అనారోగ్యం. తెలుపు, ఆకుపచ్చ ర ంగులు. సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పఠించండి.
సింహం.... ఆదాయ, వ్యయాల మధ్య వ్యత్యాసం తొలగుతుంది. ముఖ్యమైన పనులను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగి కొన్ని వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. భూవివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. ఆస్తుల విషయంలో కొన్ని ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అంచనాలు నిజం చేసుకుంటారు. రాజకీయవర్గాలకు పదవులు దక్కవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో ధనవ్యయం. మానసిక అశాంతి. స్వల్ప అనారోగ్యం. గులాబీ, పసుపు రంగులు. దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాలు పఠించండి.
కన్య.... ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. సన్నిహితులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఆలోచనలు కార్యరూపంలో పెడతారు. సోదరులు, మిత్రుల నుంచి ఒత్తిడులు తొలగి ఊరట చెందుతారు. ఏ వ్యవహారం చేపట్టినా సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సంఘసేవలో పాల్గొంటారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యతిరేకులను కూడా అనుకూలురుగా మార్చుకుంటారు. వాహనాలు, భూములు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాలలో లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు ఉండవచ్చు. కళారంగం వారి ఆశలు ఫలిస్తాయి. నేరేడు, ఆకుపచ్చ రంగులు. వారం మధ్యలో ధనవ్యయం. మానసిక ఆందోళన. . దుర్గాస్తోత్రాలు పఠించండి.
తుల... ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. రావలసిన బాకీలు అందుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. నూతన వ్యక్తుల పరిచయం. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుని ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వాహనయోగం. ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొన్ని ముఖ్య సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. ధార్మిక కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారు. వ్యాపారాలలో అనుకున్న లాభాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు, చికాకులు తొలగుతాయి. రాజకీయవర్గాలకు నూతనోత్సాహం. వారం చివరిలో వ్యయప్రయాసలు. మిత్రులతో అకారణంగా విరోధాలు. నీలం, నేరేడు రంగులు. ఆంజనేయ దండకం పఠించండి.
వృశ్చికం... పరిస్థితులు మరింత అనుకూలిస్తాయి. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. శ్రేయోభిలాషుల నుంచి అందిన సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. సంఘంలో గౌరవప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులు కాస్త ఊరట చెందే ప్రకటన రావచ్చు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు ఆశించినంతగా వృద్ధి చెందుతాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యల నుంచి ఒడ్డున పడతారు. పారిశ్రామికవర్గాల వారు వ్యవహారాలలో క్రియాశీలపాత్ర పోషిస్తారు. వారం ప్రారంభంలో ధనవ్యయం. బంధువులతో అకారణంగా తగాదాలు. ఎరుపు, నేరేడు రంగులు. . హనుమాన్ ఛాలీసా పఠించండి.
ధనుస్సు... పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు బేరీజు వేసుకుంటూ ముందుకు సాగడం ఉత్తమం. అనుకున్న పనుల్లో కొంత జాప్యం జరిగినా చివరికి పూర్తి చేస్తారు. మీ ఆలోచనలకు మరింత పదును పెడతారు. వివాహాది యత్నాలు కొంత ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. భూములు, వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు విస్తరణ యత్నాలు కలసివస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు క్రమేపీ తగ్గుతాయి. రాజకీయవర్గాలకు మరింత ఉత్సాహవంతంగా సాగిపోతుంది. వారం ప్రారంభంలో అనారోగ్యం. మిత్రులతో విభేదాలు. పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు. కనకధారా స్తోత్రాలు పఠించండి.
మకరం... నూతన కార్యక్రమాలు చేపడతారు. ఎంతటి వారినైనా ఆకట్టుకుని ముందడుగు వేస్తారు. ఆలోచనలు తక్షణం అమలు చేస్తారు. ఒక సంఘటన ఆకట్టుకుంటుంది. సమాజసేవలో భాగస్వాములవుతారు. ప్రత్యర్థులు కూడా మీ దారికి వస్తారు. ఇంటి నిర్మాణయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో మరింత పురోగతి కనిపిస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. పాతమిత్రులను కలుసుకుని ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాల విస్తరణలో అవరోధాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో కోరుకున్న అవకాశాలు పొందుతారు. కళారంగం వారికి ఊహించని అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారం మధ్యలో ధనవ్యయం. బంధువులతో తగాదాలు. నీలం, నేరేడు రంగులు. హయగ్రీవస్తోత్రాలు పఠించండి.
కుంభం... ఆర్థిక వ్యవహారాలలో ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతాయి. అయితే అవసరాలకు ఏదోవిధంగా కొంత సొమ్ము అందే సూచనలు. బంధువులు, మిత్రులతో అకారణంగా విభేదిస్తారు. శ్రమకు ఫలితం కనిపించదు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి వివాదాలు కొంత చికాకు పరుస్తాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు నెమ్మదిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చూపండి. వాహనాలు, భూముల కొనుగోలులో అవాంతరాలు. కొన్ని పరిస్థితులకు ఎదురీదవలసి వచ్చినా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారాలు సాదాసీదాగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు ఉండవచ్చు. కళారంగం వారికి అవకాశాలలో నిరాశ. వారం మధ్యలో శుభవార్తలు. స్థిరాస్తి లాభం. దైవదర్శనాలు. ఎరుపు, నేరేడు రంగులు. దేవీస్తోత్రాలు పఠించండి.
మీనం... కొత్త వ్యక్తులు పరిచయమై సహకరిస్తారు. ఆలోచనలకు కార్యరూపం ఇస్తారు. ఆప్తుల నుండి శుభవార్తలు అందుతాయి. కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. స్థిరాస్తుల విషయంలో ఇబ్బందులు తీరతాయి. వ్యూహాత్మకంగా కొన్ని సమస్యలు అధిగమిస్తారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులకు మరింత అనుకూలమైన సమయం. వాహనాలు, ఖరీదైన నగలు కొనుగోలు చేస్తారు.ఆర్థికంగా మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు తీరి ఊరట లభిస్తుంది. సోదరులు, మిత్రులతో సఖ్యత ఏర్పడుతుంది. వ్యాపార లావాదేవీలు గతం కంటే పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నత స్థితి రావచ్చు. రాజకీయవేత్తలు, కళాకారులకు అవకాశాలు అప్రయత్నంగా లభిస్తాయి. వారం చివరిలో వ్యయప్రయాసలు. బంధువిరోధాలు. దూరప్రయాణాలు. పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు, సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పఠించండి.