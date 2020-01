వాషింగ్టన్‌: పాఠశాల జిమ్‌లో సరదాగా గడుపుతున్న విద్యార్థులను తుఫాను హడలెత్తించింది. తుఫాన్‌ ధాటికి గోడలు బద్దలు కావడంతో భయంతో వారంతా పరుగులు తీశారు. ఈ ఘటన సోమవారం నార్త్‌ కరోలినాలో జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. కాగా ఘటన జరిగిన సమయంలో జిమ్‌లో దాదాపు పన్నెండు మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని యూనియన్‌ ఇంటర్మీడియట్‌ స్కూల్‌ యాజమాన్యం తెలిపింది. తుఫాను సృష్టించిన బీభత్సంలో ముగ్గురు విద్యార్థులు స్వల్పంగా గాయపడినట్లు పేర్కొంది. ఇక నార్త్‌ కరోలినాలోని సాంప్సన్‌ కౌంటీలో తుఫాన్లు చెలరేగుతున్న క్రమంలో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. తుఫాను ధాటికి భారీగా చెట్లు, భవనాలు నేలకూలుతున్నాయని సంబంధిత అధికారులు పేర్కొన్నారు.

3 students were sent to the hospital after the roof of Union Intermediate School's gym in Sampson County, North Carolina, collapsed during a storm on Jan. 13. https://t.co/H0SEYmgmBa pic.twitter.com/uuWBlbylg1

— AccuWeather (@accuweather) January 15, 2020