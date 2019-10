విస్తారా పండుగ సేల్‌: 48 గంటలే..

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: విస్తారా విమానయాన సంస్థ దీపావళి పండుగ సేల్‌ను ప్రకటించింది. దేశీయ నెట్ వర్క్‌లో 48 గంటల సేల్ ఆఫర్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ రోజు (అక్టోబర్‌ 10వ తేదీ, గురువారం) నుంచి 11వ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు ఈ డిస్కౌంట్‌ సేల్‌ అందుబాటులో ఉంటుంది. అంటే 48 గంటలు మాత్రమే ఈ సేల్‌ లభ్యమవుతుంది.

ఎకానమీ, ప్రీమియమ్ ఎకానమీ, బిజినెస్ అన్ని క్లాస్‌లకు ఈ సేల్‌ ఆఫర్‌ వర్తిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. ప్రధాన మార్గాల్లో ఢిల్లీ - ముంబై, ముంబై - బెంగళూరు, ముంబై - గోవా, ఢిల్లీ - చెన్నై, ఢిల్లీ - బెంగళూరు ఉన్నాయి. కొత్త డెస్టినేషన్లు జోద్‌పూర్, ఉదయ్‌పూర్, పాట్నా, ఇండోర్ వంటి నగరాలకు కూడా ఈ సేల్ వర్తిస్తుంది. ప్రధానంగా జమ్మూ-శ్రీనగర్‌ మార్గంలో1199 లకే(ఎకానమీ క్లాస్‌) టికెట్‌ ను అందిస్తోంది. వివిధ మార్గాల్లో ప్రీమియం ఎకానమీ రూ. 6 2,699 , బిజినెస్ క్లాస్ టికెట్‌ రూ. 6,999 నుంచి ప్రారంభం. ఈ ఆఫర్‌లో ఎన్ని టికెట్లను ఆఫర్‌ చేస్తున్నదీ కంపెనీ ప్రకటించలేదు గానీ, ఫస్ట్‌ కం ఫస్ట్‌ సర్వ్‌ కింద టికెట్ల కేటాయింపు ఉంటుందని పేర్కొంది.

ఈ ఆఫర్‌లో టికెట్ బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు అక్టోబర్ 10వ తేదీ నుంచి 2020 మార్చి 28వ తేదీ వరకు ఎప్పుడైనా ప్రయాణించవచ్చు. పండుగ సీజన్‌ను మరింత ఆనందంగా మలించేందుకు, అలాగే తమ వ్యాపార అభివృద్ధికి ఈ డిస్కౌంట్‌ సేల్‌ దోహదం చేస్తుందన్న విశ్వాసాన్ని విస్తారా చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ సంజీవ్ కపూర్ వ్యక్తం చేశారు.

Announcing Vistara’s Festive Season Sale with fares starting at ₹1,199 all-in for travel until 28th March 2020. Book your tickets today. Hurry, limited seats available. https://t.co/TbAEPrGMYJ pic.twitter.com/dLgZxDtNpB

— Vistara (@airvistara) October 10, 2019