 హైదరాబాద్‌ పీవీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై కార్ల బీభత్సం! భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌! | Rajendranagar PV Expressway Road Accident In Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌ పీవీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై కార్ల బీభత్సం! భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌!

Oct 16 2026 9:57 AM | Updated on Oct 16 2026 10:12 AM

Rajendranagar PV Expressway Road Accident In Hyderabad

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నగరంలోని రాజేంద్రనగర్‌ పీవీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై అర్థరాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఉప్పరపల్లి సమీపంలో వేగంగా వెళ్తున్న కార్లు వరుసగా ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో పలువురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వాహనదారులు అప్రమత్తమయ్యారు. అయితే, వరుసగా కార్లు ఢీకొనడంతో అక్కడ కొద్దిసేపు గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది.

ఈ ప్రమాదం కారణంగా పీవీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది. దీంతో వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అలాగే, రద్దీ కారణంగా వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. అయితే, ప్రమాదానికి గల అసలు కారాణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

ఇదీ చదవండి: పిల్లల్ని మాట్లాడనివ్వాలి.. అప్పుడే ఇలాంటివి బయటపడతాయి!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'కరికాల' చిత్రంలో సందీప్ కిషన్‌కి జోడీగా కేథరిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

దుర్గమ్మ దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు.. ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 4

కళ్యాణ్ నవరాత్రి వేడుకలు...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో విజయ్ - రష్మిక ప్రత్యేక పూజలు.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Attack On YSRCP MP Mithun Reddy In Punganur 1
Video_icon

మిథున్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం.. కత్తులు, రాళ్లు, కర్రలతో కాన్వాయ్ పై దాడి
TDP Senior Leaders Join YSRCP At Ramachandrapuram 2
Video_icon

రామచంద్రాపురంలో బాబుకు బిగ్ షాక్.. YSRCPలో చేరిన టీడీపీ సీనియర్ నేతలు
Atlantic Ocean Earthquakes Magnitude Quake Claims Raise Global Concerns 3
Video_icon

అట్లాంటిక్ సముద్రం అడుగున పెను విధ్వంసం! శాస్త్రవేత్తల షాకింగ్ హెచ్చరిక!
Sara Arjun New Movie With Ram Charan 4
Video_icon

చరణ్ సరసన సారా..!
YSRCP Municipal Chairman Candidates List 5
Video_icon

YSRCP మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల
Advertisement
 