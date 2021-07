న్యూఢిల్లీ: టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ 49 కేజీల విభాగంలో దేశానికి రజత పతకం అందించిన మీరాబాయి చానుపై సర్వత్రా ప్ర‌శంస‌ల‌ వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో పాటు ఆమెకు భారీ స్థాయిలో అవార్డులు, రివార్డులు క్యూ కట్టాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఆమెను మరో బంపర్‌ ఆఫర్‌ వరించింది. చానుకు జీవిత‌కాలం పాటు సినిమా టికెట్లు ఫ్రీగా ఇస్తామ‌ని ఐనాక్స్ మ‌ల్టీప్లెక్స్ ప్ర‌క‌టించింది. టోక్యోలో పతకం గెలిచే ప్ర‌తి భార‌త అథ్లెట్‌కు ఈ ఆఫ‌ర్ వర్తిస్తుందని స్ప‌ష్టం చేసింది. వీరితో పాటు టోక్యో ఒలింపిక్స్‌కు అర్హత సాధించిన ప్ర‌తి అథ్లెట్‌కు ఏడాది పాటు టికెట్లు ఫ్రీగా టికెట్లు ఇస్తామ‌ని పేర్కొంది. ఈ విష‌యాన్ని ఐనాక్స్ త‌మ ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. కాగా, దేశంలో ఐనాక్స్‌కు మొత్తం 648 మ‌ల్టీప్లెక్స్‌లు ఉన్నాయి.

