World Cup 2023: క్రికెట్‌ ప్రేమికులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2023లో భాగంగా ఇండియా- పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌కు వేదిక ఖరారైనట్లు సమాచారం. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం దాయాది దేశాల మెగా ఫైట్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అభిమానులు వేయికళ్లతో ఎదురుచూస్తున్న ఇండియా- పాకిస్తాన్‌ ముఖాముఖి పోరుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రేక్షకులు తరలిరానున్న నేపథ్యంలో భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

ఈ హై వోల్టేజ్‌ మ్యాచ్‌కు లక్ష సీట్ల సామర్థ్యం ఉన్న అహ్మదాబాద్‌ స్టేడియమే సరైన వేదిక అని బీసీసీఐ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు ఇండియన్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ కథనం ప్రచురించింది. ఐపీఎల్‌-2023 సీజన్‌ ముగిసిన తర్వాత వరల్డ్‌కప్‌ ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసేందుకు బీసీసీఐ కసరత్తులు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో #IndVsPak హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

Updates for ODI World Cup 2023:- (To Indian Express)

•IND vs PAK at Ahmedabad.

•IND vs AUS likely at Chepauk.

•BCCI grand launch schedule after IPL.

•14 venues for World Cup.

•Pakistan majority match on Bengalore & Chennai

•Bangladesh majority match on Kolkata & Guwahati.

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) May 5, 2023